«Прямолинейность, решимость». Анастасия Бенедисюк рассказала, почему белорусы голосуют за Лукашенко

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим День защитника Отечества, Родину и тех, кто стоит на ее защите. В гостях обозреватель Белтелерадиокомпании Анастасия Бенедисюк и военный обозреватель, колумнист издания «ПолитЭксперт», капитан 1 ранга в запасе Владимир Ераносян.

Григорий Азаренок, СТВ:

Дерзновения Президента. Ты как девушка, как журналист, который освещает в том числе деятельность главы государства, как ты их видишь?

Анастасия Бенедисюк, обозреватель Белтелерадиокомпании:

Мне кажется, что за эти качества белорусы и голосуют за Президента, белорусы любят своего Президента. А те, кто за пределами нашей страны находятся, говорят: «Нам бы такого Батьку». Мне кажется, что именно за эти качества: за прямолинейность, решимость. Если выбрал курс, ты идешь. Делаешь это открыто. Ты знаешь, что за тобой твоя команда. И ты не можешь ее подвести. И делаешь это в том числе ради своей команды. В прекрасном отрывке было сказано, что вы Президент и вы личность. И мне хочется сказать, что личности ведь у нас и военнослужащие. У нас не армия, где люди просто выполняют приказ, не винтики. Я общалась со многими, не теми, кого, условно, предоставляет пресс-служба. Просто с рядовыми ребятами. И каждый из них личность в том числе. Они все люди думающие и понимающие, что сейчас за ответственность лежит на них. И что они должны делать, чтобы сохранить все то, что есть. И чтобы идти за такой личностью, как Президент.

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