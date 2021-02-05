Прямо сейчас её помощи ждут люди. Гомельскую область на ВНС представит председатель областного Красного Креста
Новости Беларуси. Наш канал продолжает знакомить белорусов с делегатами VI Всебелорусского народного собрания. 5 февраля наша съемочная группа побывала в гостях у очень активного человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Председатель Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста, сенатор Алла Смоляк поделилась своим видением развития в ближайшем будущем.
Александр Добриян подробнее.
Максим, пойдем. Сегодня приедут из Речицы, из тюрьмы и наша четвертая колония, заберут гигиену. Ты им сегодня отгрузи, все посчитай. И чтобы все было оформлено.
В офисе у Аллы Смоляк есть свой кабинет и даже кожаное кресло. Только хозяйку здесь видят редко – в основном во время приемов официальных делегаций. Такой стиль жизни: все время на ногах, а точнее за рулем. Ведь прямо сейчас ее помощи ждут люди.
Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста, делегат 6-го Всебелорусского народного собрания:
Ведь бездомных везде много. Другое дело – как общество к ним относится. Некоторые люди приходили к нам, когда мы их кормили, лиц без определенного места жительства, и говорили: «Зачем вы им помогаете? Вот они такие, там пьют, собирают бутылки, значит, хотят такой образ жизни». Но ведь им тоже нужен шанс. Во всех странах мира есть такие люди, с которыми нужно и работать, и наводить с ними какую-то связь. Только диалог позволит нам услышать их проблемы, ну и, конечно же, им помочь.
Три года назад исполнилась мечта Аллы Смоляк: в Гомеле появился Кризисный центр Красного креста. Здесь ждут всех, кому некуда идти.
Вышел на свободу всего неделю назад. Как в Гомеле помогают бывшим заключённым?
Стремление оказывать помощь всем без исключения, при любых обстоятельствах облегчать страдания человека – основополагающие принципы движения Красного Креста. Это и ее личное жизненное кредо. Этими же принципами сенатор Алла Смоляк руководствуется и во время работы в Совете Республики. С ними же поедет и на Всенародное собрание.
Алла Смоляк:
Я избиралась именно из сельских трех регионов. На мой взгляд, нужно им больше уделять внимание. Ведь городские жители зачастую где-то и разбалованы, где-то имеют большее и это не ценят. А вот в сельском хозяйстве, на селе люди добрее, они хотят работать и знают как это делать. Нам нужно им всего лишь помочь и вложить больше инвестиций в развитие их личного дела. В открытие собственного дела. Вот там надо, в сельской местности, создавать условия, чтобы молодежь там оставалась. Именно повышать уровень сельского населения. Тогда будет заинтересованность там остаться.