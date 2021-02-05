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Прямо сейчас её помощи ждут люди. Гомельскую область на ВНС представит председатель областного Красного Креста

05 февраля 2021 17:07
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Новости Беларуси. Наш канал продолжает знакомить белорусов с делегатами VI Всебелорусского народного собрания. 5 февраля наша съемочная группа побывала в гостях у очень активного человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста, сенатор Алла Смоляк поделилась своим видением развития в ближайшем будущем.

Александр Добриян подробнее.

Прямо сейчас её помощи ждут люди. Гомельскую область на ВНС представит председатель областного Красного Креста-1

Максим, пойдем. Сегодня приедут из Речицы, из тюрьмы и наша четвертая колония, заберут гигиену. Ты им сегодня отгрузи, все посчитай. И чтобы все было оформлено.

В офисе у Аллы Смоляк есть свой кабинет и даже кожаное кресло. Только хозяйку здесь видят редко – в основном во время приемов официальных делегаций. Такой стиль жизни: все время на ногах, а точнее за рулем. Ведь прямо сейчас ее помощи ждут люди.

Прямо сейчас её помощи ждут люди. Гомельскую область на ВНС представит председатель областного Красного Креста-4

Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста, делегат 6-го Всебелорусского народного собрания:
Ведь бездомных везде много. Другое дело как общество к ним относится. Некоторые люди приходили к нам, когда мы их кормили, лиц без определенного места жительства, и говорили: «Зачем вы им помогаете? Вот они такие, там пьют, собирают бутылки, значит, хотят такой образ жизни». Но ведь им тоже нужен шанс. Во всех странах мира есть такие люди, с которыми нужно и работать, и наводить с ними какую-то связь. Только диалог позволит нам услышать их проблемы, ну и, конечно же, им помочь.

Три года назад исполнилась мечта Аллы Смоляк: в Гомеле появился Кризисный центр Красного креста. Здесь ждут всех, кому некуда идти.

Вышел на свободу всего неделю назад. Как в Гомеле помогают бывшим заключённым?

Прямо сейчас её помощи ждут люди. Гомельскую область на ВНС представит председатель областного Красного Креста-7

Стремление оказывать помощь всем без исключения, при любых обстоятельствах облегчать страдания человека – основополагающие принципы движения Красного Креста. Это и ее личное жизненное кредо. Этими же принципами сенатор Алла Смоляк руководствуется и во время работы в Совете Республики. С ними же поедет и на Всенародное собрание.

Прямо сейчас её помощи ждут люди. Гомельскую область на ВНС представит председатель областного Красного Креста-10

Алла Смоляк:
Я избиралась именно из сельских трех регионов. На мой взгляд, нужно им больше уделять внимание. Ведь городские жители зачастую где-то и разбалованы, где-то имеют большее и это не ценят. А вот в сельском хозяйстве, на селе люди добрее, они хотят работать и знают как это делать. Нам нужно им всего лишь помочь и вложить больше инвестиций в развитие их личного дела. В открытие собственного дела. Вот там надо, в сельской местности, создавать условия, чтобы молодежь там оставалась. Именно повышать уровень сельского населения. Тогда будет заинтересованность там остаться.

Прямо сейчас её помощи ждут люди. Гомельскую область на ВНС представит председатель областного Красного Креста-13

Социальное партнерство, развитие регионов, поддержка социально уязвимых категорий. Алла Смоляк уверена: недостижимых целей просто не бывает. А поэтому и от предстоящего Всебелорусского форума ждет конкретных задач, решать которые белорусам предстоит сообща.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Добриян # Алла Смоляк # Фотофакт

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