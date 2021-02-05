Прямо сейчас её помощи ждут люди. Гомельскую область на ВНС представит председатель областного Красного Креста

Новости Беларуси. Наш канал продолжает знакомить белорусов с делегатами VI Всебелорусского народного собрания. 5 февраля наша съемочная группа побывала в гостях у очень активного человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Председатель Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста, сенатор Алла Смоляк поделилась своим видением развития в ближайшем будущем. Александр Добриян подробнее.

Максим, пойдем. Сегодня приедут из Речицы, из тюрьмы и наша четвертая колония, заберут гигиену. Ты им сегодня отгрузи, все посчитай. И чтобы все было оформлено. В офисе у Аллы Смоляк есть свой кабинет и даже кожаное кресло. Только хозяйку здесь видят редко – в основном во время приемов официальных делегаций. Такой стиль жизни: все время на ногах, а точнее за рулем. Ведь прямо сейчас ее помощи ждут люди.

Алла Смоляк, председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста, делегат 6-го Всебелорусского народного собрания:

Ведь бездомных везде много. Другое дело – как общество к ним относится. Некоторые люди приходили к нам, когда мы их кормили, лиц без определенного места жительства, и говорили: «Зачем вы им помогаете? Вот они такие, там пьют, собирают бутылки, значит, хотят такой образ жизни». Но ведь им тоже нужен шанс. Во всех странах мира есть такие люди, с которыми нужно и работать, и наводить с ними какую-то связь. Только диалог позволит нам услышать их проблемы, ну и, конечно же, им помочь. Три года назад исполнилась мечта Аллы Смоляк: в Гомеле появился Кризисный центр Красного креста. Здесь ждут всех, кому некуда идти. Вышел на свободу всего неделю назад. Как в Гомеле помогают бывшим заключённым?

Стремление оказывать помощь всем без исключения, при любых обстоятельствах облегчать страдания человека – основополагающие принципы движения Красного Креста. Это и ее личное жизненное кредо. Этими же принципами сенатор Алла Смоляк руководствуется и во время работы в Совете Республики. С ними же поедет и на Всенародное собрание.