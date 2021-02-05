Чат «Інфапоінт 4.0», 12 участников. Вот как готовился «спонтанный протест». Расследование Григория Азарёнка

Новости Беларуси. Белорусские правоохранители все больше разматывают клубок заговора против нашей страны. Выявляются кураторы, координаторы и организаторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главные сейчас находятся за границей. Один из основных фронтов противостояния – информационный. Против Беларуси действует сеть Telegram-каналов. Как станет понятно из следующего сюжета, все они созданы и работают под единым управлением из-за рубежа. ГУБОПиК МВД и Григорий Азаренок – материалы сетевого заговора.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Помните, я рассказывал вам об Ирине Счастной, админше сразу нескольких Telegram-каналов? Тогда мы выяснили, что всеми крупными змагарскими каналами заправляет Франак Вячорка. «Франак, зарплата по-белорусски – заробак». Азаренок о новых подробностях деятельности лидеров протеста

Григорий Азаренок:

Так вот, сорока на хвосте принесла новые материалы. Частенько в любой компании есть групповой чат, где обсуждается тактика работы. Есть такой и у змагаров. Но кто ж знал, что мы тоже туда пролезем из любопытства? Чат «Інфапоінт 4.0», 12 участников. Давайте познакомимся поближе. Непонятные личности, ники, и вдруг... о, знакомые все лица. Роман Протасевич, он тут представляет варшавский фронт. К слову, ник «Протез», на мой взгляд, подходящий.

Григорий Азаренок:

Есть также интересная личность под ником «Кукловод из России». Еще одна любопытная голубка – Виктория Пальчис. А вот и сам «демиург», заможный пан Франак.

Андрей Лазуткин, политолог:

Если мы вернемся конкретно к действиям Вячорки, то он активно участвовал в акциях 2017 года, когда у нас шел протест против декрета № 3 о тунеядстве так называемом. Тогда, я думаю, впервые появилась идея о том, что можно децентрализовано, чисто с участием блогеров, организовать протест, при этом не привлекая туда партии или движения, которые расцениваются зарубежными организаторами как ненадежные (там хватает агентуры, и, скажем так, эти люди годами зарабатывали просто деньги). Кроме того, Вячорка как сотрудник департамента по работе с социальными сетями хорошо изучил опыт протестов 2011 года, когда в Беларуси проводились «хлопающие» акции. В принципе, если мы соединим механику 2011 года и 2017-го, то получим этот новый протест, который был организован.

Григорий Азаренок:

Здесь собрались все админы и авторы Telegram-каналов БГМ, МКБ, представитель «голубых экстремистов» и другие. Также тянется шлейф «Белсата» и его ответвлений – «Хартии» и «Басты». Все одна компания. И о чем же они общаются?

Григорий Азаренок:

Смотрим: напишет что-то Франак в тележку для Светы и просит: «калі ласка шэр». И все это полетело по бесчисленным змагарским пабликам. Смотрим дальше – общение Иры и Сергея Беспалова.

Григорий Азаренок:

Конечно же, каждый труд должен быть оплачен. Создатель чата, таинственный John, спрашивает у Счастной реквизиты, куда отправлять денюжку. Смотрите, змагары, вы по их призыву начинаете бастовать, лишаетесь работы и зарплаты. А они ее получают исправно за то, чтобы головки ваши светлые дурить. Откроем переписку за 20 октября.

Григорий Азаренок:

Змагары, вот вам не обидно, что вас реально держат за стадо, которым управляют как слепыми котятами? А теперь вспомните тот самый митинг в Киевском сквере и включенную «песню перемен». Думаете, все было спонтанно? Читаем. Инструкция от Павла Белоуса.

Григорий Азаренок:

И все было точно по сценарию.

Привет, Минск! Друзья, к большому сожалению нам поступил официальный отказ в проведении митинга в парке Дружбы народов. Поэтому мы пойдем в 19:00 в Киевский сквер на день открытых дверей учреждений дополнительного образования «Калейдоскоп творчества», который организован городскими властями. Мы будем там! Мы будем вместе! До встречи! Григорий Азаренок:

А дальше вы помните. Ну, что вам еще показать, чтобы вы поняли, что все это – дешевый цирк, срежиссированный за рубежом? Любопытно было и про себя прочитать. И на легком примере продемонстрировать, как работают змагарские «телеги». Вот они меня заметили на митинге.

Григорий Азаренок:

И тут «Кукловод из России» – это такой ник, напомню – пишет: «Дай на колонку». И через несколько секунд в «телеге» варшавских экстремистов пост.

Андрей Лазуткин:

Надо понимать, что еще на этапе подготовки, то есть до выборов, было четкое разделение ролей. То есть легальные редакции, например, то же «Радио Свобода» здесь имеет бюро свое, выполняло, скажем так, чистую легальную работу. В то же время «Белсат», например, который был на нелегальном положении, – их бросили выполнять конкретно эти вот подрывные задачи. Он даже был выведен из штата самого «Белсата», когда они сделали отдельный Telegram-канал примерно за три-четыре месяца до выборов. И далее они работали якобы как независимая структура. Но потом, когда начали вскрываться из связи, оказалось, что все они так или иначе связаны с этой американской сетью. Григорий Азаренок:

Но это эпизод забавный. А есть и трагический. Скрин за 10 августа.

Григорий Азаренок:

Вот как вами управляют. Хотели, чтобы вы вышли на бойню вечером 10-го и стали вам показывать героизм. Змагары, вы для них – стадо, которое пойдет туда, куда они направят. Все Telegram-каналы – единая сеть, управляемая одной группой людей. Вы согласны по-прежнему сверять свою жизнь по ним, думать так, как захотят они? По-прежнему будете верить в 40-дневные голодовки, по-прежнему не будете включать голову? Если так, то вас очень жаль.