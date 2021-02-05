Прямой эфир

Вышел на свободу всего неделю назад. Как в Гомеле помогают бывшим заключённым?

05 февраля 2021 16:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Три года назад в Гомеле появился Кризисный центр Красного креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь ждут всех, кому некуда идти.

Вышел на свободу всего неделю назад. Как в Гомеле помогают бывшим заключённым?-1

– Покормили уже? Позавтракали? 
Да. 
Вкуснятину? Ясно… 
Пойдем обед готовить. 
Ну и сколько вам лет? 
Мне 32.

Вышел на свободу всего неделю назад. Как в Гомеле помогают бывшим заключённым?-4

Анатолий Деревянкин один из тех, кому нужен тот самый шанс. Вышел на свободу всего неделю назад, идти некуда, а хочется просто нормальной жизни.

Вышел на свободу всего неделю назад. Как в Гомеле помогают бывшим заключённым?-7

Анатолий Деревянкин, житель Гомеля:
В Красном Кресте помощь оказывают вещами, едой, делают сейчас документы, паспорт помогают. С работой что-то думать будем. Условия тут хорошие. Санитария хорошая. Планы  собираюсь восстановиться, чтобы и семья была, и в дальнейшем жить нормально.

# Белорусское общество Красного Креста # общество # Анатолий Деревянкин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Молодечно появилась большая скульптура лебедя. Никто не знает, кто её сделал
05 февраля 2021 15:26

В Молодечно появилась большая скульптура лебедя. Никто не знает, кто её сделал

Сотрудники РУВД потратили денежную компенсацию на стиральную машину для детей-сирот
05 февраля 2021 15:24

Сотрудники РУВД потратили денежную компенсацию на стиральную машину для детей-сирот

Во время морозов ЖКХ работает круглосуточно. Создано 46 мобильных бригад для ЧС
05 февраля 2021 15:21

Во время морозов ЖКХ работает круглосуточно. Создано 46 мобильных бригад для ЧС