Вышел на свободу всего неделю назад. Как в Гомеле помогают бывшим заключённым?

Новости Беларуси. Три года назад в Гомеле появился Кризисный центр Красного креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь ждут всех, кому некуда идти.

– Покормили уже? Позавтракали?

– Да.

– Вкуснятину? Ясно…

– Пойдем обед готовить.

– Ну и сколько вам лет?

– Мне 32.

Анатолий Деревянкин один из тех, кому нужен тот самый шанс. Вышел на свободу всего неделю назад, идти некуда, а хочется просто нормальной жизни.