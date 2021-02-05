Вышел на свободу всего неделю назад. Как в Гомеле помогают бывшим заключённым?

Новости Беларуси. Три года назад в Гомеле появился Кризисный центр Красного креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь ждут всех, кому некуда идти.
Новости Беларуси. Три года назад в Гомеле появился Кризисный центр Красного креста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь ждут всех, кому некуда идти.
– Покормили уже? Позавтракали?
– Да.
– Вкуснятину? Ясно…
– Пойдем обед готовить.
– Ну и сколько вам лет?
– Мне 32.
Анатолий Деревянкин один из тех, кому нужен тот самый шанс. Вышел на свободу всего неделю назад, идти некуда, а хочется просто нормальной жизни.
Анатолий Деревянкин, житель Гомеля:
В Красном Кресте помощь оказывают вещами, едой, делают сейчас документы, паспорт помогают. С работой что-то думать будем. Условия тут хорошие. Санитария хорошая. Планы – собираюсь восстановиться, чтобы и семья была, и в дальнейшем жить нормально.