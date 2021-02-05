В Молодечно появилась большая скульптура лебедя. Никто не знает, кто её сделал

Новости Беларуси. Пока одни занимаются уборкой после метели, некоторые получают наслаждение от такой погоды. Снег становится вдохновением для творчества, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В парке Победы в Молодечно появилась большая зимняя скульптура – белый лебедь. Авторство скульптуры, к сожалению, не известно. Но надо отметить, что фото птицы уже разлетелось по социальным сетям и очень полюбилось молодечненцам.