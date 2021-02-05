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В Молодечно появилась большая скульптура лебедя. Никто не знает, кто её сделал

05 февраля 2021 15:26
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Новости Беларуси. Пока одни занимаются уборкой после метели, некоторые получают наслаждение от такой погоды. Снег становится вдохновением для творчества, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Молодечно появилась большая скульптура лебедя. Никто не знает, кто её сделал-1

В парке Победы в Молодечно появилась большая зимняя скульптура – белый лебедь. Авторство скульптуры, к сожалению, не известно. Но надо отметить, что фото птицы уже разлетелось по социальным сетям и очень полюбилось молодечненцам.

# Скульптура # общество # Фотофакт

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