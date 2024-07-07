Провокации на границе с Украиной. Смыслы парада 3 Июля и к чему готовятся в Союзном государстве?

Вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества – это еще один шаг на пути к укреплению независимости. Такие платформы, как ШОС, БРИКС, сегодня составляют альтернативу западному миру, в рамки которого многие стране не вписываются. А потому формируют реальность по своим правилам, где нет места диктату и санкциям. Конечно, Запад чувствует угрозу и острит копья, направляя их в том числе в нашу сторону, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Об основных волнующих моментах в безопасности на неделе высказался Президент во время торжественного собрания, посвященного Дню Независимости. Глава государства комментировал ситуацию на украинской границе и обстановку на западных рубежах. Мы видим и понимаем все, что происходит вокруг. Наши силовики активно работают в разных направлениях, чтобы ситуация в Беларуси оставалась спокойной, надо отдать должное, им это удается, и, как бы нас ни провоцировали, наша страна ни в какие боевые действия ввязываться не собирается. Мы в этой истории поставили точку. Возможно, наше внимание хотят отвлечь. А потом ударить, откуда не ждали. Но еще раз послушайте Президента и посмотрите на парад. У нас есть просто убойные аргументы, против которых лучше не спорить. На что заряжены наши военные и техника, выяснял Константин Герцев.

Минск. 2 июля. Генеральная репетиция грядущего парада Независимости. Кадры, на которых военнослужащие женщины, несмотря на густой ливень и пронзительный ветер, строем и при всей своей красе маршируют по проспекту Победителей, влюбили в себя тысячи глаз по всему миру. И если белорусские военные последние месяцы оттачивают такт, то натовские сапоги не стесняясь вытачивают копья. Прошедшие в Балтийском море учения Альянса побили очередные рекорды: свыше 9 тысяч военнослужащих и полсотни кораблей, при этом носы, как и пушки, смотрели на Калининград.

В тот же дождливый вечер Президент Лукашенко, выступая на торжественном собрании, представил свой расклад происходящего вокруг белорусских границ. И судя по риторике, рисовать новые линии в диалоге с Западом он впредь не собирается. Лукашенко: мы ни в какие боевые действия ввязываться не собираемся – знаем, к чему это приведет. Подробности.

Учения НАТО в Польше, как и искусственная милитаризация украинской границы для официального Минска – звенья одной цепи. По данным главного разведывательного управления Генштаба у белорусской полосы сосредоточенно не менее 115 тысяч военнослужащих ВСУ. При этом в Минобороны фиксируют активное перемещение тяжелой техники, артиллерийских систем и средств ПВО. Минобороны: украинские военные готовят провокации в Беларуси. Подробности. За такими же маневрами только год назад мир наблюдал на границе с Белгородской областью. Тогда так называемый русский добровольческий корпус, подконтрольный Киеву, обстрелял районный центр Шебекино и захватил несколько приграничных деревень.

Александр Беляев, военный эксперт, ветеран силовых структур:

Захватить несколько населенных пунктов, устроить показательные видеосъемки, скажем, спровоцировать конфликт с местными силовиками, местным населением обязательно с жертвами, чтобы можно было показать решимость этих террористических структур.

И дальше это должно стать триггером для некой подпольной работы для тех спящих террористических ячеек, которые спецслужбы иностранных государств долгое время подбирали и вербовали на территории Беларуси. А, значит, в пору задуматься о плане реванша, но уже в преддверии президентских выборов в Беларуси. Чтобы не свершилась и строчка из этих замыслов, Минск усиливает пограничников и разворачивает силы специальных операций. И, казалось бы, такие шаги со стороны Киева не оставляют и шанса дипломатии, но Президент Лукашенко все равно обращается к постояльцам Банковой [улица в Киеве – прим. ред.].

Константин Герцев, корреспондент:

Рисовать новые красные линии официальный Минск явно не собирается. Парад 3 Июля в том числе – сигнал силы направления тех самых западных стран. Впервые по столичным проспектам маршируют более 5 000 человек и 400 единиц техники. Отборные боевые части и новинки белорусского военпрома.

В строю и нашумевший на недавнем форуме нацбезопасности бронетранспортер V-2, и не раз покорявший московскую аудиторию вертолет Hunter. Богине войн XXI века на параде вообще уделили особое внимание: военпром представил свои лучшие разработки в мире беспилотной авиации – самолет-камикадзе «Миротворец» и крылатая ракета «Аскалон». Головченко: белорусские беспилотники базируются исключительно на отечественных решениях. Читайте здесь.

Но все же главный фокус на том, кого так долго ждали. Первый выход в свет белорусского ракетного комплекса «Искандер», лишь на сутки сменившего ядерную боеголовку на пустую болванку.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Оборонный характер Военный доктрины Союзного государства подтвержден, как и оборонный характер Военной доктрины России и Беларуси. Ничего нового западным экспертам придумывать не надо, и повод для своей собственной эскалации, хотелось бы порекомендовать им, искать не нужно.

Противостоять тем самым угрозам Беларусь готова в связке с партнерами по СНГ, в первую очередь с Москвой. О чем говорит и их большая правительственная делегация на трибунах. Аккурат после парада состоялось заседание Совета глав военных ведомств Содружества, на котором новоиспеченный российский министр Белоусов был избран его председателем. Андрей Белоусов, министр обороны России:

Сегодня США и союзники стремятся нанести стратегическое поражение России в Украине. Хотел бы вновь повторить, именно Запад готовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас целенаправленно его затягивает.

Парад 3 Июля еще и самый интернациональный. В одном строю с белорусскими военными прошли и союзники по ОДКБ, и из Китайской Народной Республики.

Но, бесспорно, большинство за россиянами, причем не только на земле, но и в небе. В парадном строю прослеживалась еще одна игра заокеанских политиков. Представителей Еревана на проспекте не было, вдобавок ситуацию обостряют совместные армяно-американские учения, которые должны начаться уже на следующей неделе.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:

Была приглашена и Армения. По каким-то надуманным, наверное, скорее всего, субъективным причинам (мы понимаем, что это за причины), к сожалению, делегация Армении, парадные расчеты Армении не прибыли сегодня для участия в параде. Хотя деды и прадеды армянского народа также принимали участие в освобождении Республики Беларусь, Советского Союза.

Столь безбрежные планы Соединенных Штатов на постсоветское пространство Вашингтону дорогого обходятся. Выделенные тому же Киеву 60 миллиардов долларов уже закончились, как и подходит к концу срок президента Байдена. На все это откладывают отпечаток еще и потери среди личного состава армии США. По данным российских военкорров, в тренировочном лагере в Украине погиб очередной натовский инструктор, на этот раз генерал морской пехоты Уильям Маллен. Александр Беляев, военный эксперт, ветеран силовых структур:

Украина делает для этого абсолютно все, она подставляет свои войска под удар российской авиации, артиллерии и не в состоянии отражать удары штурмовых подразделений Российской Федерации. Это нас вполне устраивает. Мобилизационный и наступательный потенциал Украины с каждым днем становится все меньше и меньше. В общем-то, недалек тот день, когда Украине придется перейти к мирному треку урегулированию данного конфликта, к тому, что воевать попросту станет некому.

На какие еще изощрения пойдут американские спонсоры в надежде получить обещанные им дивиденды – вопрос риторический. Ясно лишь одно, Минску оставаться в стороне попросту не дадут. Поэтому в день 80-летия освобождения Беларуси знакомая всем формула про сухой порох звучала вновь и вновь. Лукашенко: у нас только один учитель – наша история, история победителей. Подробности.