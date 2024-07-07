Немцы оказались на грани катастрофы. Как освобождали Ганцевичи

В год 80-летия освобождения Беларуси мы продолжаем перелистывать страницы истории, вспоминая, какой ценой на нашей родной земле установился мир. В ходе операции «Багратион» воины Красной армии день за днем очищали от «коричневой чумы» города и населенные пункты. 7 июля 1944-го Советская армия освободила Ошмяны, Дзержинск, Ивье, Столин и Ганцевичи. О том, как эти земли были отвоеваны у врага, далее в нашей рубрике.

Беларусь, Ганцевичи, Брестская область. 7 июля этот город отмечает День освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

В начале июля 1944 года в результате наступления Красной армии в ходе операции «Багратион» немецкие войска группы армии «Центр» оказались на грани катастрофы. Рубежи обороны гитлеровцев от Западной Двины до Припяти рухнули, и командование «Вермахта» вводом резервов предприняло отчаянные попытки остановить противника.