Какие условия Беларусь создаёт для особенных детей? Рассказала сенатор Татьяна Игнатюк

В гостях программы «Сенат» на СТВ член Совета Республики, директор Березовского районного центра коррекционно-развивающего обучения-реабилитации Татьяна Игнатюк. Как изменилась жизнь с момента избрания членом Совета Республики?

Татьяна Игнатюк, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Не скрою, изменилась. И изменилась в корне, потому что, с одной стороны, это обязанности, а с другой стороны, это высочайшая ответственность. Депутаты Ивацевичского и Березовского районов Брестской области предоставили мне возможность представлять их интересы в высшем законодательном органе нашей страны, в Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь. Конечно, это почетно, но это высочайшая степень ответственности, оправдать которую, оправдать их доверие и ответственность можно только реальными делами и выверенными решениями. Сегодня пока еще сложно. Сложно, потому что масштаб работы, масштаб действий всех, он, конечно, совсем другой. Это не та история, которой я занималась раньше. Поэтому предельно стараюсь планировать свою работу глобально. Приоритеты расставлять очень значимо, чтобы каждый новый день был максимально продуктивным, а главное – полезным для тех, кто меня окружает. А справляться с этим всем, наверное, очень просто, потому что искренне люблю жизнь, безмерно люблю свою страну и очень люблю своих земляков. Уверена в том, что уповать на время и обстоятельства нельзя, потому что каждый из нас пришел в эту жизнь для того, чтобы сделать ее краше, полезнее для тех, кто рядом. По-другому, выражаясь словами нашего глубоко уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, время выбрало нас, поэтому мы должны приложить максимум усилий, чтобы оно было продуктивным и полезным для всех. Что волнует людей сегодня?

Татьяна Игнатюк:

За годы суверенного пути нашей Беларуси наша страна выработала уникальный путь развития нашего общества. Во главе нашей государственной политики стоит человек. Человек с его проблемами, с его вопросами. А главное – с самой ценностью человека. Отдавая себя всецело работе с людьми, всегда осознаю и понимаю, что простых вопросов и неважных вопросов в этой работе не бывает. Ведь личные приемы граждан, телефонные линии, которые мы проводим, – это работа с людьми, но самое главное – для людей. И в ходе этих встреч и бесед важно понять и принять каждую проблему каждого человека. Иногда, возможно, проще стать на его место для того, чтобы осознать важность существующей проблемы. А далее дело, наверное, за малым. Взяться и обязательно реализовать то, чего ждет от нас человек. А это, как правило, очень простые истины. В последнее время приемов-то, конечно, у меня еще было немного за это время, тем не менее интересуют больше жилищно-бытовые вопросы. Обустройство дорог, тротуаров. Я думаю, что на местном уровне при поддержке исполнительной власти это всегда реализуемо, это всегда исполнимо, и это направлено всегда на благо человека. Поэтому любой вопрос под контролем и обязательно с положительным результатом. Как Беларусь научилась интегрировать особенных детей в общество?