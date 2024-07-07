Какие условия Беларусь создаёт для особенных детей? Рассказала сенатор Татьяна Игнатюк

В гостях программы «Сенат» на СТВ член Совета Республики, директор Березовского районного центра коррекционно-развивающего обучения-реабилитации Татьяна Игнатюк.
В гостях программы «Сенат» на СТВ член Совета Республики, директор Березовского районного центра коррекционно-развивающего обучения-реабилитации Татьяна Игнатюк.
Татьяна Игнатюк, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Не скрою, изменилась. И изменилась в корне, потому что, с одной стороны, это обязанности, а с другой стороны, это высочайшая ответственность. Депутаты Ивацевичского и Березовского районов Брестской области предоставили мне возможность представлять их интересы в высшем законодательном органе нашей страны, в Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь. Конечно, это почетно, но это высочайшая степень ответственности, оправдать которую, оправдать их доверие и ответственность можно только реальными делами и выверенными решениями. Сегодня пока еще сложно. Сложно, потому что масштаб работы, масштаб действий всех, он, конечно, совсем другой. Это не та история, которой я занималась раньше.
Поэтому предельно стараюсь планировать свою работу глобально. Приоритеты расставлять очень значимо, чтобы каждый новый день был максимально продуктивным, а главное – полезным для тех, кто меня окружает. А справляться с этим всем, наверное, очень просто, потому что искренне люблю жизнь, безмерно люблю свою страну и очень люблю своих земляков. Уверена в том, что уповать на время и обстоятельства нельзя, потому что каждый из нас пришел в эту жизнь для того, чтобы сделать ее краше, полезнее для тех, кто рядом. По-другому, выражаясь словами нашего глубоко уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, время выбрало нас, поэтому мы должны приложить максимум усилий, чтобы оно было продуктивным и полезным для всех.
Татьяна Игнатюк:
За годы суверенного пути нашей Беларуси наша страна выработала уникальный путь развития нашего общества. Во главе нашей государственной политики стоит человек. Человек с его проблемами, с его вопросами. А главное – с самой ценностью человека. Отдавая себя всецело работе с людьми, всегда осознаю и понимаю, что простых вопросов и неважных вопросов в этой работе не бывает. Ведь личные приемы граждан, телефонные линии, которые мы проводим, – это работа с людьми, но самое главное – для людей. И в ходе этих встреч и бесед важно понять и принять каждую проблему каждого человека. Иногда, возможно, проще стать на его место для того, чтобы осознать важность существующей проблемы.
А далее дело, наверное, за малым. Взяться и обязательно реализовать то, чего ждет от нас человек. А это, как правило, очень простые истины. В последнее время приемов-то, конечно, у меня еще было немного за это время, тем не менее интересуют больше жилищно-бытовые вопросы. Обустройство дорог, тротуаров. Я думаю, что на местном уровне при поддержке исполнительной власти это всегда реализуемо, это всегда исполнимо, и это направлено всегда на благо человека. Поэтому любой вопрос под контролем и обязательно с положительным результатом.
Татьяна Игнатюк:
Да, такой Консультативный совет действительно работает при Совете Республики. Хочу заострить внимание на том, что наше государство социально ориентированное. Очень много сделано для того, чтобы каждый ребенок в нашей стране чувствовал себя комфортно и мог обучаться в любом учреждении образования. Мы долго выстраивали систему специального образования, акцентируя внимание на условиях интегрированного обучения и воспитания, которое подразумевает, что каждый из участников образовательного процесса должен подстроиться под определенную систему, то есть должны были адаптироваться как дети с особенностями в развитии, так и их сверстники. Достаточно хорошо работает эта система, достаточно много сделано как педагогами, и, в принципе, всеми специалистами, и медицинскими работниками в том числе. Но признается сегодня тот факт, что не только мы должны лечить детей и не только должны учить детей, а должны прежде всего создавать условия для их обучения.
И мы пришли к тому моменту, когда наша система интегрированного обучения и воспитания трансформируется в инклюзивное пространство, где признается важность каждого человека, каждого ребенка. Система специального образования перерастает в обычную систему образования, в которой важен каждый ребенок, в том числе признается и ребенок с особенностями в развитии. А члены Консультативного совета – это люди, которые готовы выслушать родителей прежде всего и всех специалистов – участников образовательного процесса. Склонна и придерживаюсь того мнения, что успешность процесса будет только в том случае, если мы поймем и услышим друг друга. Родители, педагоги, врачи – все, кто взаимодействует. Потому что результат будет один – благо нашего ребенка.
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