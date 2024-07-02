Лукашенко: мы ни в какие боевые действия ввязываться не собираемся – знаем, к чему это приведёт

Александр Лукашенко. Президент Республики Беларусь:

Поэтому я, анализируя ситуацию каждый день, для военных, может быть, особо не открою секрет, пришел к выводу, что нас хотят отвлечь от главного, от главной пакости, которая знаете где. Поэтому там начались шевеления. Ну, хотелось бы втянуть Беларусь в войну, но это не получится. Мы ни в какие боевые действия ввязываться не собираемся, потому что знаем, к чему это приведет. Но натовцам нужен повод. Поймите, ситуация на фронте, там, у украинцев, катастрофическая, очень серьезная. И постоянно со стороны Запада в ответ на предложения мирных переговоров идет эскалация. Сегодня огромные деньги вброшены в Украину. Я абсолютно убежден, что американцы, прежде всего, и Запад, не собираются уходить с Украины.

Это прекрасный плацдарм, хорошие земли, они уже заложены, они уже проданы. Кто оттуда уйдет? Но воевать-то некому, поэтому нужна серьезная эскалация, чтобы ввести туда натовские подразделения, натовские войска. Наемники не справляются с россиянами. Вот в чем опасность ситуации. И мы знаем, откуда они пойдут. Помните, я вам напоминал фразу Путина, который в начале конфликта, обратившись ко мне, говорит: ты меня прикрой со спины. Так вот они оттуда пойдут. И чтобы вот эти шевеления и мышкования украинцев на нашей границе не были бы прикрытием того главного, будем говорить военным языком, удара, который мы можем получить. И здесь мы предусмотрели все.

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