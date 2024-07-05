Минобороны: украинские военные готовят провокации в Беларуси

Усилиями наших ближайших соседей обстановка по периметру Беларуси продолжает накаляться. Наибольшая активность фиксируется на южном направлении. Военные наблюдают рост численности спецподразделений украинской армии в непосредственной близости от государственной границы, об этом заявил начальник главного разведывательного управления Генштаба Владимир Куприянюк, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По оценке ГРУ, общая группировка войск «Север», в зону ответственности которой входит участок украинско-белорусской границы, насчитывает более 115 тысяч военнослужащих, из которых около 15 тысяч размещены вблизи от наших рубежей. Это механизированные соединения, бригады территориальной обороны и подразделения полиции.

При этом в военном ведомстве также фиксируют активное передвижение тяжелой техники, артиллерийских систем и средств ПВО. Вместе с тем не снижается интенсивность провокаций и демонстративных действий со стороны ВСУ, в том числе с использованием беспилотников.