Минобороны: украинские военные готовят провокации в Беларуси
Усилиями наших ближайших соседей обстановка по периметру Беларуси продолжает накаляться. Наибольшая активность фиксируется на южном направлении. Военные наблюдают рост численности спецподразделений украинской армии в непосредственной близости от государственной границы, об этом заявил начальник главного разведывательного управления Генштаба Владимир Куприянюк, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По оценке ГРУ, общая группировка войск «Север», в зону ответственности которой входит участок украинско-белорусской границы, насчитывает более 115 тысяч военнослужащих, из которых около 15 тысяч размещены вблизи от наших рубежей. Это механизированные соединения, бригады территориальной обороны и подразделения полиции.
При этом в военном ведомстве также фиксируют активное передвижение тяжелой техники, артиллерийских систем и средств ПВО. Вместе с тем не снижается интенсивность провокаций и демонстративных действий со стороны ВСУ, в том числе с использованием беспилотников.
Владимир Куприянюк, начальник главного управления – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
По нашей оценке, привлечение подразделений, спецназа к якобы усилению Госграницы – всего лишь хорошая ширма. Задачи подразделения специального назначения совершенно другие такие, как проведение диверсий на критически важных объектах гражданской, военной и соцструктуры. Подготовка незаконных вооруженных формирований, а также организация партизанской деятельности на сопредельной территории.
При этом в Генштабе заверили, что, несмотря на сложную обстановку на южной границе, белорусская сторона не намерена искусственно нагнетать ситуацию. Но вместе с союзниками военные готовы отреагировать на любые провокации. В настоящее время Вооруженные Силы вместе с другими военными ведомствами выполняют задачи по усилению охраны границы с Украиной: увеличены дежурные силы ПВО, развернуты дополнительные средства радиоэлектронной борьбы.