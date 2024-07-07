Грандиозный салют, масштабный парад и яркие эмоции! Чем запомнился День Независимости в Беларуси?

Беларусь отметила главный государственный праздник – День Независимости, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. 80 лет назад, 3 июля 1944-го, в результате операции «Багратион» Минск освободили от немецко-фашистских захватчиков. Это событие имеет для нашего народа огромное значение. Победа далась непросто. В Беларуси погиб каждый третий. 3 миллиона стали жертвами Великой Отечественной войны, расплатились жизнью за Победу – читай за свободу и независимость не только Беларуси, но и всей Европы, которая сегодня, кажется, растеряла все то, за что наши предки боролись и умирали.

Поэтому нам так важно сделать все, чтобы память о тех событиях бережно передавалась из поколения в поколения. Это залог того, что каждый новый День Независимости мы будем встречать вот так – если с танками, то только на параде, если с залпами, то только салюта, если с дрожью стекол, то только от авиашоу. Кстати, в 2024 году и парад, и салют просто превзошли все ожидания. Посмотреть на праздничное шествие пришли несколько десятков тысяч человек. А еще больше смотрели по телевизору. Взгляды около полутора миллионов зрителей были прикованы к прямой трансляции парада в Минске. До сих пор трансляция набирает просмотры на YouTube.

Думаю, многие пересматривают парад и будут делать это еще много раз. Ведь то, что мы видели 3 Июля, а это слаженность военных, мощь «Искандеров», «Триумфов», колоссальная поддержка с воздуха, однозначно производит впечатление. Этим гордишься, понимаешь, что есть кому встать на защиту, при этом чувствуешь себя в полной безопасности. А это базовая потребность человека. Только если она закрыта, можно спокойно жить, развиваться, рожать детей, наслаждаться такими закатами и такими салютами, как это было 3 Июля.