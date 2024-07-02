Лукашенко: никакого обострения нам не нужно – украинцы понимают, что мы ответим

Александр Лукашенко. Президент Республики Беларусь: Первое. Я заметил, что во всех средствах массовой информации и не только очень активно обсуждается ситуация на белорусско-украинской границе. Коротко, что происходит на самом деле? Что называется, из первых уст. Очень активизировались наши соседи в последние несколько дней, ну, может, пару недель. Очень активизировались. И наши военные, особенно пограничники, сразу это заметили, доложили. Мы, в принципе, этого ожидали. Многие это расценивают как то, что большой контингент иностранных представителей, прежде всего, нашей братской России, прибыли к нам на День Независимости.

Особенно огромный воздушный эшелон, за что я министру Российской Федерации благодарен. Но мы ни в коем случае не должны допустить никакой эскалации и никакого обострения. Я хочу, чтобы у украинского руководства это услышали. Концентрация вооруженных сил, пусть даже ничего не значащая, очень опасна во время боевых действий. Очень опасна. Мы проанализировали ситуацию, прекрасно понимаем, что никакого обострения нам не нужно. Мы всегда об этом говорили. Украинцы понимают, что мы ответим. И как недавно отдельные мои друзья-журналисты в России говорили, что у Лукашенко положительный дальтонизм. Он дальтоник, он не будет рисовать никаких линий – ответ будет ужасный. Знаете, если кто-то приступит ту границу, на которой я служил и хорошо знаю, что такое граница, я не просто хороший дальтоник, на меня навалиться может куриная слепота. Поэтому ответ действительно будет жестким и резким.

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