Проверено 50 торговых объектов. По факту необоснованного завышения розничных цен в Дзержинском районе возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Ценник на контроле. В Минской области продолжается масштабный мониторинг торговых объектов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В каждом районе работают мобильные группы, которые отслеживают цены в магазинах. В Дзержинском районе мониторинг проводят ежедневно. В состав комиссии входят специалисты райисполкома, профсоюзы, депутаты, правоохранители, а также представители Комитета госконтроля и прокуратуры. В день посещают до 10 объектов.

Наталья Ежова, заместитель председателя Дзержинского райисполкома:

Мы уже начали проводить мониторинги с 7 октября текущего года, уже проверено более 50 объектов. Хочется отметить, что в Дзержинском районе их более 700. Нарушений выявлено в одном торговом объекте по пяти фактам.

Владимир Непокупный, прокурор Дзержинского района:

Как установлено, один из руководителей торгового объекта в период с 6 по 9 октября, достоверно зная о запрете на повышение цен в соответствии с требованиями Директивы Президента Республики Беларусь № 10, дал распоряжение подчиненным кассирам выставить товар и разместить актуализированные ценники на торговые ряды и стеллажи. Впоследствии указанный товар был предоставлен неограниченному кругу лиц. По факту необоснованного завышения розничных цен возбуждено уголовное дело. Оно направлено в Дзержинский отдел Следственного комитета. На данный момент это единственное выявленное нарушение в районе. В целом же покупателей цены не пугают. Кроме того, на многие товары действуют скидки.