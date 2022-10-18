Проверено 50 торговых объектов. По факту необоснованного завышения розничных цен в Дзержинском районе возбуждено уголовное дело
Новости Беларуси. Ценник на контроле. В Минской области продолжается масштабный мониторинг торговых объектов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В каждом районе работают мобильные группы, которые отслеживают цены в магазинах.
В Дзержинском районе мониторинг проводят ежедневно. В состав комиссии входят специалисты райисполкома, профсоюзы, депутаты, правоохранители, а также представители Комитета госконтроля и прокуратуры. В день посещают до 10 объектов.
Наталья Ежова, заместитель председателя Дзержинского райисполкома:
Мы уже начали проводить мониторинги с 7 октября текущего года, уже проверено более 50 объектов. Хочется отметить, что в Дзержинском районе их более 700. Нарушений выявлено в одном торговом объекте по пяти фактам.
Владимир Непокупный, прокурор Дзержинского района:
Как установлено, один из руководителей торгового объекта в период с 6 по 9 октября, достоверно зная о запрете на повышение цен в соответствии с требованиями Директивы Президента Республики Беларусь № 10, дал распоряжение подчиненным кассирам выставить товар и разместить актуализированные ценники на торговые ряды и стеллажи. Впоследствии указанный товар был предоставлен неограниченному кругу лиц.
По факту необоснованного завышения розничных цен возбуждено уголовное дело. Оно направлено в Дзержинский отдел Следственного комитета. На данный момент это единственное выявленное нарушение в районе. В целом же покупателей цены не пугают. Кроме того, на многие товары действуют скидки.
Пришла за покупками в магазин, цены устраивают, повышения не заметила, наоборот, даже приятные – ниже где-то стали.
Наталья Федорова, директор магазина:
Цены на торговом объекте не поднимались, цены на сегодняшний момент соответствуют на 5 октября, по постановлению нашего Президента. Магазин у нас неплохой, люди заходят, радуются и ассортименту, наличию товара в магазине.
В Комитете госконтроля продолжает работать горячая линия. Сообщить о повышении цен можно ежедневно с 09:00 до 18:00 по короткому номеру 191. В воскресенье горячая линия работает до 13:00.
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