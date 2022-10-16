КГК задержал руководство «Добронома». Что грозит нарушителям за повышение цен в 120 магазинах?

Новости Беларуси. А вот в Беларуси, где цены также, как и в Европе, повысились, пытаются вернуть справедливость на торговые полки и установить честную стоимость на все, что продается и покупается, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Еще на прошлой неделе появилась Директива Президента о запрете повышения цен. И те, кто нарушит требования, только штрафом не отделаются. Повышение цены могут повлечь вплоть до уголовного наказания. Эту формулу прочувствовали на себе руководители торговой сети «Доброном».

Колбасы, сыр, молочка и не только. Не менее чем по 30 позициям в объектах этой сети подняли стоимость. Комитету госконтроля стало известно, что в 120 магазинах «Добронома» по всей стране тысячи покупателей расплатились за товары по завышенным ценам.

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску:

Должностные лица закрытого акционерного общества «Доброном», зная о запрете повышения розничных цен на товары, не обеспечили принятие должных мер для недопущения их роста в собственной торговой сети общества. По данному факту управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Минской области и Минску возбуждено уголовное дело в отношении двух должностных лиц акционерного общества. Подозреваемые задержаны. Проводятся неотложные следственные действия.