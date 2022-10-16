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КГК задержал руководство «Добронома». Что грозит нарушителям за повышение цен в 120 магазинах?

16 октября 2022 19:50
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Новости Беларуси. А вот в Беларуси, где цены также, как и в Европе, повысились, пытаются вернуть справедливость на торговые полки и установить честную стоимость на все, что продается и покупается, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Еще на прошлой неделе появилась Директива Президента о запрете повышения цен. И те, кто нарушит требования, только штрафом не отделаются. Повышение цены могут повлечь вплоть до уголовного наказания. Эту формулу прочувствовали на себе руководители торговой сети «Доброном».  

КГК задержал руководство «Добронома». Что грозит нарушителям за повышение цен в 120 магазинах?-1

Колбасы, сыр, молочка и не только. Не менее чем по 30 позициям в объектах этой сети подняли стоимость. Комитету госконтроля стало известно, что в 120 магазинах «Добронома» по всей стране тысячи покупателей расплатились за товары по завышенным ценам.  

КГК задержал руководство «Добронома». Что грозит нарушителям за повышение цен в 120 магазинах?-4

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и Минску:  
Должностные лица закрытого акционерного общества «Доброном», зная о запрете повышения розничных цен на товары, не обеспечили принятие должных мер для недопущения их роста в собственной торговой сети общества. По данному факту управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Минской области и Минску возбуждено уголовное дело в отношении двух должностных лиц акционерного общества. Подозреваемые задержаны. Проводятся неотложные следственные действия.  

КГК задержал руководство «Добронома». Что грозит нарушителям за повышение цен в 120 магазинах?-7

Сотрудники финансовой милиции надели 16 октября наручники и на заместителя директора аптечной сети. Он также не предпринял попытки не допустить роста цен. В 11 столичных аптеках одной из сетей БАДы и лекарства не менее чем по 65 наименованиям провизоры отпускали по завышенной стоимости. Отметим, по фактам завышения цен уже возбуждено больше 30 уголовных дел. Задержаны более 20 должностных лиц.  

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Дмитрий Дягилев # Александр Лукашенко # Фотофакт

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