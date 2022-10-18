В Беларуси сотрудниками БЭП установлено свыше 70 фактов завышения цен

Чаще всего не в пользу покупателя устанавливается стоимость мясной, молочной и хлебобулочной продукции, а также на бытовую технику. Возбужден ряд уголовных дел за злоупотребление властью или служебными полномочиями в отношении тех, кто идет на нарушение директивы Президента.

Сергей Авсиевич, заместитель начальника управления ГУБЭП МВД Беларуси:

Как правило, указанные действия квалифицируются по части 2 статьи 424 Уголовного кодекса Республики Беларусь, то есть злоупотребление властью или служебными полномочиями. Так, в Барановичском районе возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора одного из продуктовых магазинов, который, зная о нормах принятой директивы, допустил повышение цены на йогурт известного белорусского производителя. В Дзержинском районе заведующая торговым объектом по реализации бытовой химии дала указания подчиненным сотрудникам выставить для реализации пять наименований товаров по необоснованно высокой стоимости. В Могилевском районе в противоправных действиях уличили директора общества с дополнительной ответственностью, который в корыстных целях установил в магазине одной из деревень района завышенную цену на сыр.