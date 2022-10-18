«Они просчитались». Почему у НАТО уже готов сценарий, где она проиграла?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Хотела бы обратить внимание на одно из свежих заявлений господина Столтенберга.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

НАТО стоит с Украиной и будет стоять столько, сколько потребуется. Путин начал эту войну, и он должен ее закончить выводом своих войск из Украины. Лукашенко должен прекратить причастность Беларуси к этому незаконному конфликту. Для нас очень важно, чтобы Украина победила, выиграла войну против российских сил, потому что если выиграет Путин, то это будет поражение не только для Украины, но и для всех нас. Надежда Сасс:

Что бы вы ответили, если бы у вас была возможность с ним пообщаться?

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Можно только сказать, что хорошо работает «фабрика мыслей» в НАТО. Они прекрасно осознают все риски свои, осознают, что поставлено сейчас на игровой стол, в том числе они прекрасно осознают все свои слабости как на украинском театре военных действий, так и у себя внутри (экономические, политические санкции). И они открыто это говорят, потому что у них уже есть сценарий, где НАТО проиграла, и они сейчас уже ищут возможности оправдать себя, чтобы сказать, мол, а мы так говорили. Почему? Потому что за НАТО… Столтенберг – это просто наемный менеджер. Что написали, то и говорит. Но за ним стоят капиталы. Они профинансировали войну в Украине, а Столтенбер и все остальные сказали: мы победим, мы завалим Россию, и все ее ресурсы будут наши. Но не получилось. И сейчас к ним приходят инвесторы и говорят: мы же в вас вложились, а где результат? А он говорит: знаете, результата нет, может быть, мы вообще исчезнем. Как юридическое лицо, которое обанкротилось и говорит: давайте быстрее ликвидируемся. Вот это сейчас происходит в НАТО.