«Они просчитались». Почему у НАТО уже готов сценарий, где она проиграла?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Хотела бы обратить внимание на одно из свежих заявлений господина Столтенберга.
Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:
НАТО стоит с Украиной и будет стоять столько, сколько потребуется. Путин начал эту войну, и он должен ее закончить выводом своих войск из Украины. Лукашенко должен прекратить причастность Беларуси к этому незаконному конфликту. Для нас очень важно, чтобы Украина победила, выиграла войну против российских сил, потому что если выиграет Путин, то это будет поражение не только для Украины, но и для всех нас.
Надежда Сасс:
Что бы вы ответили, если бы у вас была возможность с ним пообщаться?
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Можно только сказать, что хорошо работает «фабрика мыслей» в НАТО. Они прекрасно осознают все риски свои, осознают, что поставлено сейчас на игровой стол, в том числе они прекрасно осознают все свои слабости как на украинском театре военных действий, так и у себя внутри (экономические, политические санкции). И они открыто это говорят, потому что у них уже есть сценарий, где НАТО проиграла, и они сейчас уже ищут возможности оправдать себя, чтобы сказать, мол, а мы так говорили. Почему? Потому что за НАТО… Столтенберг – это просто наемный менеджер. Что написали, то и говорит. Но за ним стоят капиталы. Они профинансировали войну в Украине, а Столтенбер и все остальные сказали: мы победим, мы завалим Россию, и все ее ресурсы будут наши. Но не получилось. И сейчас к ним приходят инвесторы и говорят: мы же в вас вложились, а где результат? А он говорит: знаете, результата нет, может быть, мы вообще исчезнем. Как юридическое лицо, которое обанкротилось и говорит: давайте быстрее ликвидируемся. Вот это сейчас происходит в НАТО.
Олег Белоконев, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я абсолютно согласен с Алексеем. Эти все модели были просчитаны до начала военной операции. Они были прочитаны и Россией, и США. И на что был упор? Что экономика Беларуси и России не выдержит санкционной политики. Они просчитались. Уже можно твердо заявить, что экономика наших стран выдержала. Более того, если раньше кто-то посматривал, когда Россия стала рассчитываться российским рублем, когда в Беларуси стали рассчитываться белорусским рублем, сейчас уже Индия начинает рассчитываться своими деньгами. А к чему это ведет? К переустройству. То есть мировая экономическая система начинает рушиться. Почему Россия не может сказать: мы вводим санкции против стран ЕС? А американцы, несмотря на то, что в документах ООН написано: санкционная политика запрещена против других стран… А они только санкции, санкции. А ЕС, как их ребенок, тоже так начинает. И сейчас они понимают, что финансовая система рухнет. Думаю, что перелом пройдет поздней осенью, зимой и весной.
Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии наук:
Может быть, он пройдет еще немного позже, но я полностью согласен с коллегами. Гениальными решениями и Путина, и Лукашенко было повернуть голову на восток. И выяснилось, что там 2/3 мира.
Читайте также:
Не ради безопасности, а ради денег? Вот почему в Польше много военных баз США
Вступит ли НАТО в открытый конфликт и через какую страну она уже это делает? Пообщались с экспертами
Ситуация в Украине может стать такой же, как в Афганистане? Эксперты рассказали, почему США – плохой союзник