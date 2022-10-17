«Я это сделала не из корыстных целей». Рассказываем о громких уголовных делах за завышение стоимости товаров

Новости Беларуси. Конкретные результаты проверок торговых точек. Уже возбуждено более 30 уголовных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сумма ущерба превысила 7 миллионов рублей. 17 октября сразу нескольких недобросовестных торговцев заключили под стражу. О выявленных фактах завышения цен расскажет Глеб Прокофьев.

Вот чем обернулось желание директора ряда торговых точек заработать на покупательском кошельке. И финансовый аппетит был явно немаленький. Завышение стоимости товаров по почти 90 позициям зафиксировали проверяющие в магазинах. За сравнительно небольшой период цифры на ценниках выросли на колбасы, йогурты, печенье, вафли и даже на детские игрушки. Ответственность за такие экономические преступления, конечно, придется понести.

Зам была на больничном, я была одна на работе. Было очень много работы. Я это сделала не из корыстных целей.

Свою вину горе-бизнесмен признает. До суда директор торгового предприятия будет находиться под стражей.

Владимир Небосько, прокурор Смолевичского района:

После изучения материалов проверки Борисовского межрайонного отдела УДФР КГК по Минской области города Минска мною в отношении директора предприятия было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями по части второй статьи 424 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а сегодня санкционировано применение к ней меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее подозреваемая была задержана в порядке статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь.

Факт завышения цен зафиксировали накануне представители прокуратуры и финансовой милиции в торговой точке Крупского района. Почему товары стали дороже? Ответ вместе теперь ищут директор магазина и правоохранители.

Владимир Голенков, прокурор Крупского района:

По данному факту мною, прокурором Крупского района, 13 октября 2022 года возбуждено уголовное дело по статье, предусмотренной статьей 424 УК Республики Беларусь о превышении власти и служебных полномочий. В отношении директора данного торгового объекта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Масштабный мониторинг продолжается. Уже проверены тысячи предприятий и торговых объектов: аптеки, рынки, общепит, интернет-магазины. Фактов завышения цен не много, но они есть.

Повысил цену на группу товаров умышленно. Вину свою полностью признаю.

В центре внимания не только недобросовестные торговцы, но и те, кто проверяет магазины. Ежедневно в фокусе прокуроров работа контролирующих органов по недопущению роста цен. Среди нарушений – отсутствие сведений о состоянии цен в торговых объектах и формальный подход к проведению проверок. Недостатки, которые немедленно необходимо устранить, выявлены в Гомельской, Гродненской и Могилевской областях.

Анжелика Курчак, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:

Особое внимание уделяется полноте реализации полномочий в сфере ценообразования со стороны должностных лиц и иных работников контролирующих органов. Прокуроры осуществляют выборочные проверки эффективности их работы, принимают меры по координации и, в необходимых случаях, и активизации деятельности. По всем выявляемым нарушениям принимаются меры реагирования, невзирая на должности.