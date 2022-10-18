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В Минской области проходит акция МЧС «За безопасность вместе»

18 октября 2022 13:46
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Новости Беларуси. Сотни обследованных домов и более 1 000 обученных граждан. В Борисовском районе завершился двухдневный учебно-полевой сбор МЧС, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Минской области проходит акция МЧС «За безопасность вместе»-1

Житьково, Углы, Печельник, Старо-Борисов, Кищина Слобода, Бытча – населенные пункты, которые посетили за это время. Курсанты Университета гражданской защиты МЧС и спасатели провели профилактическую работу в жилом секторе. Проверяли работоспособность пожарных извещателей, исправность печного оборудования. Детям рассказали об опасности игр с огнем, взрослым – о недопустимости оставления малышей без присмотра. Также сейчас в Минской области проходит республиканская акция МЧС «За безопасность вместе». Она продлится до 2 ноября.  

# МЧС Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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