В Минской области против гриппа привилось 10% населения

Новости Беларуси. В Минской области проходит вакцинация против гриппа. Уже привито более 10 % населения. Активно проходит кампания и в Березинском районе: за месяц привиты порядка 4 000 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Получить защиту можно как в райцентре, так и на селе. Только на обслуживании Любушанского ФАПа состоят порядка 500 человек. 85 из них – дети. Жители обращаются с самыми разными вопросами: выписать лекарства, измерить давление, сделать укол. На месте можно получить целый комплекс медуслуг. Активно проходит и вакцинация, но сначала медосмотр.

Мария Теляк, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом агрогородка Любушаны:

У нас проходит вакцинация, мы заранее обеспечиваем население вакциной, то бишь ведем посписочный состав, записываем население, в нужный день зовем население. Привозится вакцина, в необходимых условиях транспортируется. Мы здесь проводим вакцинацию и все – выдаются непосредственно выписки, справки, что человек привит. И когда необходимо делать следующую вакцину, человек информируется. Мы вызываем и повторно прививаем. Можно привиться как от коронавирусной инфекции, так и от гриппа.

Всего в Березинском районе – 14 фельдшерско-акушерских пунктов, которые обслуживают около 10 тысяч человек. Они все техоснащены, здесь работают как опытные, так и молодые специалисты.