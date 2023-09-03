Провал контрнаступления Украины – переломный момент? Эксперты обсудили СВО

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Во многом да, потому что лгать все тяжелее и тяжелее. Дело в том, что западные элиты сами прекрасно знают, что Россию военным путем не победить. В чем трагедия контрнаступления? Что украинцев столько погибло? Тысячи людей ложат в могилу, а те, кто отдает приказ наступать, прекрасно знают, что победы не будет. Задача стоит одна: как можно дольше продлить войну, любой ценой ослабить Европейский союз. Трагедия Европы, и Германии в частности, что она на это соглашается. Они понимают, что победы не будет, но американцы сказали воевать, американцы сказали поставлять оружие. Они, понимая это, продолжают страдать. Трагедия Украины в том, что их ужасное руководство, преступники отправляют погибать, зная, что не победят. И в этом вот поворотный момент. В том, что лгать уже тяжело. Все смотрят и спрашивают, так а что дальше?

Надежда Сасс:

Вальдемар, пожалуйста, скажите, как немецкое общество рассматривает данный временной промежуток, потому как, естественно, многие на Западе говорили, что вот сейчас мы увидим контрнаступление, которое и станет ключевым моментом. Но этого не произошло.