Провал контрнаступления Украины – переломный момент? Эксперты обсудили СВО
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины. Это поворотный момент в войне?
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Во многом да, потому что лгать все тяжелее и тяжелее. Дело в том, что западные элиты сами прекрасно знают, что Россию военным путем не победить. В чем трагедия контрнаступления? Что украинцев столько погибло? Тысячи людей ложат в могилу, а те, кто отдает приказ наступать, прекрасно знают, что победы не будет. Задача стоит одна: как можно дольше продлить войну, любой ценой ослабить Европейский союз. Трагедия Европы, и Германии в частности, что она на это соглашается. Они понимают, что победы не будет, но американцы сказали воевать, американцы сказали поставлять оружие. Они, понимая это, продолжают страдать. Трагедия Украины в том, что их ужасное руководство, преступники отправляют погибать, зная, что не победят. И в этом вот поворотный момент. В том, что лгать уже тяжело. Все смотрят и спрашивают, так а что дальше?
Надежда Сасс:
Вальдемар, пожалуйста, скажите, как немецкое общество рассматривает данный временной промежуток, потому как, естественно, многие на Западе говорили, что вот сейчас мы увидим контрнаступление, которое и станет ключевым моментом. Но этого не произошло.
Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19 созыва, предприниматель (Германия):
Мне очень тяжело добавить к словам Олега, я на 100 % согласен с его анализом. Но многие на Западе... Это неправильно, это были единицы, элиты, которые поставлены нашим заокеанским обкомом и отчитываются перед ним за проделанную работу. Она внушала всему народу, что это надо, что наша свобода защищается сейчас в Украине. Но постепенно приходит понимание, что это все бред, полный бред. Основная задача этой акции – это уничтожить экономику Европейского союза, чтобы мы перестали быть платежеспособными покупателями китайских товаров. И только таким образом, ослабив Россию и уничтожив экономику, можно остановить развитие Китая, потому что основное противостояние выстраивается по этой ветке.
Надежда Сасс:
Провал контрнаступления – переломный момент войны?
Владимир Ераносян, доцент Департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:
С 4 июня идет этот контрнаступ по всем оперативно-стратегическим направлениям. И мы видим, что та тактика, к которой прибег Генеральный штаб Российской Федерации, принесла свои плоды, а это подготовленная многоэшелонированная оборона, сплошное минирование, инженерные, фортификационные заграждения, высокий морально-боевой дух российского солдата. Это все принесло свои плоды и на всех направлениях не просто застопорилось. Практически можно катастрофой можно назвать то, что происходит сейчас с украинскими военнослужащими, это касается и живой силы, и боевой техники. Никаких вундерваффе нет, это уже понятно. Leopard оказались такими же коробочками, которые горят, как бенгальские огни. В принципе, по большому счету, все вундерваффе озвучены. Вот эти вот «оружия возмездия», которые решат, как переломный момент на поле боя, все оказалось блефом. От Javelin до Patriot PAC-3 и Leopard, то же будет с F-16 старых модификаций.
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