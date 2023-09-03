«Беларусь – это про стабильность». Диана Панченко поделилась впечатлениями после визита в Минск

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Не могу не спросить о резонансном интервью с Александром Лукашенко, потому как я убеждена, в Украине смотрели его многие, особенно те, кто сидят в провластных кабинетах, назовем это так, но поменялось ли что-то в головах? Услышали ли?
Диана Панченко, украинский журналист:
Посмотрели очень и очень многие. И это, несмотря на то, что YouTube пессимизировал очень жестко это видео, как вы понимаете, либеральный контент продвигается в первую очередь, а такой контент пессимизируется, все украинские СМИ процитировали. Но самое главное, чем я горжусь, и мне кажется, за что точно не стыдно, заявление ГУР Украины, Главное управление разведки о том, что это интервью, это разговор Лукашенко с Западом и с украинцами. Все правильно поняли, молодцы, потому что в первую очередь Александр Григорьевич, конечно, в этом интервью хотел поговорить с украинцами. И украинцы его услышали. И поверьте, несмотря на то, что в СМИ пытаются перекрутить каким-то образом, оскорбить и так далее, я очень хорошо знаю отношение украинцев к Лукашенко. Да, после 24 февраля многое изменилось, но для очень многих людей это по-прежнему самый авторитетный политик. Это человек, который смог удержать свою страну. Это человек, который смог сохранить свою страну.
Диана Панченко:
Я вот напоследок скажу пару слов. Я была до того, как мы приехали в Минск на интервью к Лукашенко, а я была в этом чудесном городе два года назад на «Большом разговоре». И тогда мы поселились в гостинице в «Минск». И я очень хорошо бармена помню там, на первом этаже, у него такая колоритная внешность, и мы туда зашли выпить кофе. Такое ностальгическое настроение. Я говорю: «А вы, случайно, не работали здесь два года назад?» Он говорит: «Да я здесь 20 лет работаю». Я к чему? Вот Беларусь – это про стабильность. Я понимаю, что для молодежи, возможно, сегодня это слово не самое привлекательное, гораздо более привлекательно звучат какие-то слова: хайп, эмоции, что-то еще. Но сегодня Беларусь на фоне событий... Я когда прилетела в Минск, по Москве летели беспилотники, по Киеву летели ракеты, а в Минске много молодежи на улице, порядок чистейший, улицы красивейшие, дороги и парки, и самое главное – ощущение мира и стабильности. Вот его как раз нужно сохранить.
И я точно знаю, что это интервью стало тем посылом для украинцев, которое в очень большой степени позволит задуматься. Первое, о том, что войны можно было избежать, о чем сказал Лукашенко в интервью. Второе, что никакого там плана взять Киев за три дня не было, никто не отразил это нападение. Лукашенко очень подробно обрисовал, что может случиться с Украиной, если сейчас не появится тот самый запрос на переговоры. И в целом о том, что всех нас ждет. Точно знаю, что Александра Григорьевича услышали. И это очень хорошо.
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