«Беларусь – это про стабильность». Диана Панченко поделилась впечатлениями после визита в Минск

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Не могу не спросить о резонансном интервью с Александром Лукашенко, потому как я убеждена, в Украине смотрели его многие, особенно те, кто сидят в провластных кабинетах, назовем это так, но поменялось ли что-то в головах? Услышали ли?

Диана Панченко, украинский журналист:

Посмотрели очень и очень многие. И это, несмотря на то, что YouTube пессимизировал очень жестко это видео, как вы понимаете, либеральный контент продвигается в первую очередь, а такой контент пессимизируется, все украинские СМИ процитировали. Но самое главное, чем я горжусь, и мне кажется, за что точно не стыдно, заявление ГУР Украины, Главное управление разведки о том, что это интервью, это разговор Лукашенко с Западом и с украинцами. Все правильно поняли, молодцы, потому что в первую очередь Александр Григорьевич, конечно, в этом интервью хотел поговорить с украинцами. И украинцы его услышали. И поверьте, несмотря на то, что в СМИ пытаются перекрутить каким-то образом, оскорбить и так далее, я очень хорошо знаю отношение украинцев к Лукашенко. Да, после 24 февраля многое изменилось, но для очень многих людей это по-прежнему самый авторитетный политик. Это человек, который смог удержать свою страну. Это человек, который смог сохранить свою страну.