Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

На самом-то деле, планы и политические амбиции господина Зеленского мне неизвестны, обсуждать мы их не будем, но важно отметить, что сегодня заговорили о вероятной смене руководства Украины по инициативе Запада. Именно об этом поговорим с украинской журналисткой Дианой Панченко, моей дорогой коллегой.

Диана Панченко, украинский журналист:

В отношении вероятной смены власти в Украине. Меня часто спрашивают, мол, как так, как украинцев смогли в такой короткий срок оболванить? Как может быть, что несмотря на ужасающие условия жизни, несмотря на войну, несмотря на произвол власти, украинцы поддерживают Зеленского? Что должно случиться, чтобы эта поддержка, она по-прежнему остается высокой, хотя по сравнению, например, с ситуацией годом ранее она снизилась, чтобы эта поддержка как-то начала угасать? И я всегда отвечаю и провожу параллели.

Зеленский уйдет только тогда, когда так решит Запад. И поддержка его в Украине начнет снижаться только тогда, когда его начнут сливать на Западе. Есть ли такие признаки сейчас? Отвечая на вопрос, изменилась ли вообще как-то эта внутривидовая борьба на фоне военных действий, сейчас я могу сказать, да, изменилась, она стала гораздо более жесткой, и Зеленский стал гораздо более ведомым. Очень много там примеров. Один из последних кейсов – это господин Аристов, отдыхавший на Мальдивах в разгар боевых действий, пока людей гребут на фронт, пока люди не понимают, как концы с концами свести. Это очень близкий человек к Зеленскому, человек, которого пытались сбить все эти годы, потому что должность у него очень хлебная, глава бюджетного комитета. Тем не менее сейчас его слили и слили очень быстро.

Надежда Сасс:

Да, мы с вами наблюдаем и, естественно, не можем игнорировать новости из Украины. И вот создается ощущение, что параллельно с войной возродилась эта внутренняя политика, которая мало чем отличалась от того, что было до февраля 2022-го. И вот те же коррупционные скандалы, о которых вы сказали, и борьба Зеленского с «соросятами», и даже фамилии те же присутствуют. И вот удивляет, что война никак вообще не повлияла на состав и логику действий тех, кто себя причисляет к нынешней элите в Украине.