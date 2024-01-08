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Юные мастерицы из Клецка расписывают красками одежду – только посмотрите на их работы!

08 января 2024 18:05
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Дать вторую жизнь старым вещам. В Клецке юные мастерицы из творческого кружка «Сокровищница» создают уникальные изделия. Они расписывают красками ретро-платья, куртки и брюки. Получается абсолютно новая и необычная одежда, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В тонкостях такого искусства разобралась Дарья Авсюк.

Юные мастерицы из Клецка расписывают красками одежду – только посмотрите на их работы!-1

Юные мастерицы из Клецка расписывают красками одежду – только посмотрите на их работы!-3

Сумки, куртки, брюки и платья – любому изделию здесь дадут вторую жизнь. Сейчас в кружке «Сокровищница» занимаются 12 девочек. Под чутким руководством Марии Владимировны рукодельницы создают абсолютно уникальные рисунки и узоры. Причем раньше не все они умели рисовать.

Юные мастерицы из Клецка расписывают красками одежду – только посмотрите на их работы!-6

Мария Кисель, руководитель кружка «Сокровищница»:
Мы в нашем кружке найдем, чем заняться. Через трафарет начинаем рисовать. Детки, которые не очень сильно могут рисовать, они могут раскрашивать. И у них красивая вещь получается. От этого появляется интерес. Они начинают понимать и верить в свои силы, начинают ходить больше и больше, а дальше они начинают рисовать даже сами.

Юные мастерицы из Клецка расписывают красками одежду – только посмотрите на их работы!-9

Мария Кисель так горит своим делом, что увлекла и дочь. Мама для Анастасии – пример во всем. В том числе и в творчестве. Девочка также расписывает одежду. На одно изделие у нее уходит примерно две недели. Создает наряды не только на конкурсы, но и для себя.

Юные мастерицы из Клецка расписывают красками одежду – только посмотрите на их работы!-12

Анастасия Кисель:
Если хочется что-то новенькое попробовать, можно разрисовать для себя и в повседневной жизни носить джинсовку или штаны, вот как я себе разрисовала. Очень долгое время носила, они мне очень нравились, но потом, как они стали маленькие, я отдала их своей племяннице.

Юные мастерицы из Клецка расписывают красками одежду – только посмотрите на их работы!-15

Юные мастерицы из Клецка расписывают красками одежду – только посмотрите на их работы!-17

Сейчас юные дизайнеры готовят новую весеннюю коллекцию. Ее презентуют 1 мая. Уже пошили три наряда. Это платья из льняной ткани, которая хорошо впитывает краску. На них изобразят самые красивые места Клецка. Материалы закуплены, эскизы разработаны, осталось только воплотить желаемое в жизнь.

# Хобби # общество # Дарья Авсюк

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