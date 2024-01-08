Лукашенко: «На какой товар повесишь знак качества?» Предприятия Беларуси держат марку

Новости Беларуси. Белорусское качество – национальная черта и бренд страны. В нем не одна капля пота современных белорусов и тех, кто оставил нам внушительный фундамент для новых побед и свершений. Стать лучше во всем – такой будет задача на 2024 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Осилить ее в новых условиях будет непросто, но уже сегодня все предприятия страны нацелены на свой конкретный результат, тем более появился шанс получить отличительный Госзнак. Он станет продолжением советской традиции и стимулом идти вперед. Получить его смогут лучшие из лучших. Как белорусские предприятия держат марку, а наши продукты совершенствуются день ото дня – в материале Юлии Мычки.

50 волокон толщиною меньше человеческого волоса в этой лаборатории подвергаются трудоемкому анализу. Их подвешивают, растягивают и определяют разрывную нагрузку. Так на предприятии «Могилевхимволокно» вычисляют прочность полиэфирных волокон, и это всего одно из десятка испытаний, которые проходит конечный продукт. 12 лабораторий качества, как и производство, работают круглосуточно. Это своего рода таможня, которая не выпустит некачественный товар в люди.

Елена Бойко, начальник отдела технического контроля предприятия «Могилевхимволокно»:

Испытания у нас очень сложные, очень ответственные. И никакие роботы в данном случае нам не помогут, поскольку даже программное обеспечение, которое прилагается к лабораторному оборудованию, все равно включается, настраивается руками наших женщин.

Уже много лет на страже качества полиэфирной продукции «Могилевхимволкно» исключительно женские руки. И за это им стоит поклониться. Ведь флагман химической отрасли десятки лет держит высокую планку. Только за последние 5 лет 14 товаров попали в список лучших в стране. Среди новых продуктов – волокно короткой резки. Такое делает прочной бумагу и обои, а с недавних пор благодаря могилевскому волокну твердеет и российский рубль.

Ольга Харитонович, главный технолог предприятия «Могилевхимволокно»:

Используется для производства бумаги для денег. Оно является скрепляющим компонентом при смешении с целлюлозой. Для этого мы специально модернизировали нашу технологическую линию, подобрали необходимые химические компоненты. По повышению качества промышленный гигант работает в двух направлениях: модернизация, которая делает штатный продукт лучше, и реализация принципиально новых инвестиционных проектов.

Константин Сиротин, первый заместитель генерального директора предприятия «Могилевхимволокно»:

От тех продуктов, которые планируется выпускать, зависят экономика и будущее не только нашего предприятия. Как пример, концерн «Беллесбумпром» очень заинтересован в продуктах, которые связаны с отбеливанием их продукции: бумаги, картона и так далее. И у нас есть планы реализовать этот проект. Белорусская продукция пестрит звездами на маркетплейсах. Нам доверяют, но останавливаться нельзя – такое время. Конкуренты наступают на пятки. И станет еще сложнее, на что обратил внимание глава государства. Чтобы стимулировать производителей, предусмотрено создание белорусского знака качества. Но бездумно штамповать его никто не будет. Неоднократно было сказано: символ придется заслужить.

– В этом году на какой товар ты повесишь знак качества?

– Сыр колбасный и крем сливочный. Сыр колбасный выпускается с основания предприятия, пользуется огромным спросом.

– Хороший сыр, я люблю этот сыр.

– Дегустируют в Российской Федерации. Говорят, вкус детства и СССР.

– Но это не значит, что ты должен только ориентироваться на древние какие-то товары. Может, у тебя будет и какой-то уже современный, как на «Коммунарке».

– Мы постоянно обновляем свой ассортимент. В декабре 2023 года запустили цех по производству сухих продуктов.

– В общем, знак качества будет?

– Да.

– Надо выбирать, опираться на какой-то товар и расширяться.