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Нейронные сети диагностируют заболевания! Уникальная студенческая разработка из Беларуси

08 января 2024 18:29
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Новости Беларуси. Искусственный интеллект на страже здоровья. В Витебском госуниверситете разработали несколько программных комплексов для диагностики сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они помогут не только будущим медикам при обучении, но и практикующим специалистам.

О перспективах и преимуществах инновационных проектов узнали наши корреспонденты.

Нейронные сети диагностируют заболевания! Уникальная студенческая разработка из Беларуси-1

Для оценки степени воспаления стенки кишечника мы используем искусственную нейронную сеть, на вход которой подаются параметры, нами разработанные. Это площадь воспаления.
– Количество участков.
– Конечно.

Нейронные сети диагностируют заболевания! Уникальная студенческая разработка из Беларуси-4

Около года четверокурсник Владислав Масленичев посвятил разработке уникального программного комплекса для диагностики заболеваний внутренних органов по ультразвуковым исследованиям. Система оценки степени воспалительных процессов создана с помощью искусственного интеллекта и обучена на данных, предоставленных Витебским медуниверситетом.

Нейронные сети диагностируют заболевания! Уникальная студенческая разработка из Беларуси-7

Владислав Масленичев, студент Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:
На вход подается цифровое изображение УЗИ-снимка с применением допплеровского картирования. Далее мы выделяем область, которая содержит наибольшее количество воспалений, после чего при помощи нейронной сети мы производим оценку интенсивности и расчет площади воспаления относительно реального масштаба.

Далее смотрите в видео.

# Медицина # общество

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