Нейронные сети диагностируют заболевания! Уникальная студенческая разработка из Беларуси

Новости Беларуси. Искусственный интеллект на страже здоровья. В Витебском госуниверситете разработали несколько программных комплексов для диагностики сердечно-сосудистых и онкозаболеваний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они помогут не только будущим медикам при обучении, но и практикующим специалистам. О перспективах и преимуществах инновационных проектов узнали наши корреспонденты.

– Для оценки степени воспаления стенки кишечника мы используем искусственную нейронную сеть, на вход которой подаются параметры, нами разработанные. Это площадь воспаления.

– Количество участков.

– Конечно.

Около года четверокурсник Владислав Масленичев посвятил разработке уникального программного комплекса для диагностики заболеваний внутренних органов по ультразвуковым исследованиям. Система оценки степени воспалительных процессов создана с помощью искусственного интеллекта и обучена на данных, предоставленных Витебским медуниверситетом.