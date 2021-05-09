«Пора прекратить меряться патриотизмом». Алексей Голиков выяснил, кто может проводить экскурсии в Брестской крепости

Новости Беларуси. Деньги на Победе или история о том, как некоторые граждане цинично торгуют историей Брестской крепости. Блогер Алексей Голиков провел свое расследование в программе «Неделя» на СТВ, выслушал все стороны конфликта и сделал определенные выводы.

Алексей Голиков, блогер:

За моей спиной мемориальный комплекс «Брестская крепость». Место памяти и скорби. Каждый год почтить память погибших сюда приезжают миллионы людей. Для них подвиг народа бессмертен – никто не забыт, ничто не забыто.

Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

Мемориальный комплекс в сентябре 1971 года открыт. Нас посетили более 25 миллионов человек со всех континентов. Алексей Голиков:

Победа над врагом в Великой Отечественной войне была достигнута ценой больших жертв и невосполнимых утрат белорусского народа. Погиб каждый четвертый. Трагедия ХХ века до сих пор жива в сердце народа.

Григорий Бысюк:

Все это, наверное, где-то вот здесь осело – в сердце, в душе. Поверьте, я не могу мимо пройти. Если это памятник, я обязательно остановлюсь и вот так, как сейчас в крепости. Надо не забывать, что было, что люди погибали ради нас, наверное, ради моих детей, ради меня. Алексей Голиков:

Для граждан бывшего Советского Союза Победа над фашистской Германией факт, не подлежащий сомнению. Бывшего, канувшего в Лету Союза Советских Социалистических Республик. Но чем дальше от дней тех событий, тем больше значение Победы переосмысливается, ставится под сомнение и, что хуже всего, продается.

Молодая власть в Украине переписала историю. Некоторые страны Европейского союза пытаются поменять местами захватчиков и победителей. Да что там Украина или Европа, в России Победа – это «Бессмертный полк» и георгиевская лента. В Беларуси – «Беларусь помнит» и цветок победы.

Дети победителей в 1991 году по живому распилили Советский Союз, с ним – советский народ и его Победу. Внуки пошли дальше: одни просто плюют на Победу, другие цинично торгуют и победой, и историей Брестской крепости. Нешуточный конфликт на почве патриотизма и «бюджет должен зарабатывать» между руководством мемориала и неравнодушным брестчанином Петром Пицко.

Петр Пицко, гражданский активист, блогер:

Вы на YouTube-канале «Брестская крепость». Во время съемок очередного сюжета у нас возникли небольшие трудности. – У людей общественный резонанс и на волне его ничего не получится делать.

– Вы знаете, что проведение незаконных съемок на территории комплекса запрещено? Экскурсию проводят только сотрудники комплекса.

– Мы ролик снимаем, я имею право снимать видео.

– Какой ролик? Пожалуйста, в другом месте или с разрешения руководства крепости снимайте ролик на территории комплекса.

– Я не могу видео снимать?

– Вы рассказываете, значит, проводите экскурсию.

– Естественно, у меня есть YouTube-канал, я на нем рассказываю.

– Идите к директору, спрашивайте разрешения.

– Я на YouTube-канале выкладываю просто. Любая экскурсия в Брестской крепости может проводиться только с разрешения мемориального комплекса, которого, естественно, вам не дадут никогда.

Григорий Бысюк:

Нет, я правильно сказал – вотчина, где можно зарабатывать на этом – это не наследие. Наследие – это для нас, а для них – заработок. Им нельзя здесь работать по нашему законодательству. Но они считают: а почему? Я могу здесь пройтись, как они говорят, с друзьями, знакомыми, это мои родственники приехали, я им рассказываю. Что ты мне, директор, мешаешь работать? Алексей Голиков:

И взять за это деньги. Григорий Бысюк:

И берут, я не сомневаюсь. Ведь такса, извините за это слово, не прейскурант цен, до 90 евро за несколько часов берут. Алексей Голиков:

Я долго выслушивал обе стороны. Еще немного и эта схватка за воздух и аплодисменты дойдут до маразма.

– Брестская крепость.

– Здравствуйте, экскурсию сегодня хочу заказать.

– На какое время?

– В какое время у вас свободно? Завтра есть что-то? Послезавтра приезжают родственники.

– На 9 мая ничего нет, к сожалению.



Петр Пицко:

Проблема вот еще в чем. Лично у меня бывали случаи – люди звонят, приходят и говорят: слушай, была экскурсия в мемориале, проведи ты, мы заплатим, ну проведи. На мой взгляд, нет понимания того, что крепость для нас стратегический объект, это даже градообразующее предприятие. Люди, которые приезжают сюда, платят эти копейки в мемориал, эти 50 или 100 рублей за экскурсию – это копейки. В основном он оставляет здесь в гостинице, они оставляют эти деньги здесь при оплате за жилье, за продукты, за сувениры, да вообще за все, что потребуется для проживания в этом городе. Как где-то там, не знаю, в Ялте Черное море, так у нас Брестская крепость, едут в нее. Приехав сюда, возвращаются разочарованными.

Григорий Бысюк:

Но ты должен доказать, что ты профессионально ведешь эту экскурсию. Кстати, несколько человек есть, которые получили эту лицензию, в том числе и бывшие наши сотрудники, я не скрываю. Они тоже ушли, увидев, где можно больше срубить, извините за выражение. Они поняли: лакомое место – Брестская крепость. Но извините, почему ты зарабатываешь здесь? Петр Пицко:

Конечно, в контроле за экскурсиями есть и рациональное зерно. Например, вот этот персонаж. В узких кругах известен как Витя-экскаваторщик.

Вскакивает в казармы и говорит лейтенанту в НКВД: товарищ лейтенант, выводите подразделение, из-под Кобрина идет подкрепление. А он такой говорит: товарищ майор, я вас не знаю, покажите документы. С документами все в порядке – скрепка, все как положено. Говорит: покажите гвозди. Говорит, у немцев гвозди квадратные, а у наших – круглые. Он такой на подъем – его в окне и застрелили. Петр Пицко:

Просто разводят доверчивых туристов, выдавая собственные бредни за исторический факт. Подобная маргинально-ориентированная экскурсионная программа вряд ли вызовет у кого-то желание вернуться в Брестскую крепость.

Григорий Бысюк:

Но это оскорбляет достоинство не только экскурсовода, будь он самым лучшим, это оскорбляет достоинство жителей Бреста. Надо уважать, где ты находишься. Если ты взялся проводить экскурсию для гостей, ну так будь достоин и внешним видом своим тоже обеспечь так, чтобы тебя уважали как брестчанина.

