Зачем ведущий СТВ взобрался на крышу Дома правительства 9 Мая?

Новости Беларуси. Главные торжества в честь 9 Мая проходят в сердце столицы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Символично, что День Победы совпал с Днем Государственного герба и Государственного флага.

Игорь Позняк, СТВ:

Для чего мы забрались на крышу Дома правительства? Чтобы получше рассмотреть орнамент на государственном флаге. Выткала его некая Матрена Маркевич в 1917 году.

Повод самый что ни на есть праздничный – 9 Мая. Так уж совпало, что это День Государственного герба и Государственного флага.