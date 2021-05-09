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Зачем ведущий СТВ взобрался на крышу Дома правительства 9 Мая?

09 мая 2021 17:24
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Новости Беларуси. Главные торжества в честь 9 Мая проходят в сердце столицы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Символично, что День Победы совпал с Днем Государственного герба и Государственного флага. 

Игорь Позняк, СТВ:
Для чего мы забрались на крышу Дома правительства? Чтобы получше рассмотреть орнамент на государственном флаге. Выткала его некая Матрена Маркевич в 1917 году.

Повод самый что ни на есть праздничный – 9 Мая. Так уж совпало, что это День Государственного герба и Государственного флага.

Зачем ведущий СТВ взобрался на крышу Дома правительства 9 Мая? -1

Зачем ведущий СТВ взобрался на крышу Дома правительства 9 Мая? -3

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# Великая Отечественная война # общество # Игорь Позняк # Фотофакт

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