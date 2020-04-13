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«Противники бились, как львы». Воспоминания немцев о сражениях за Могилёв

13 апреля 2020 16:07
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Документальный немецкий фильм собрал яркие и одновременно страшные воспоминания об июльском Могилеве. Те, кто был по ту, противоположную, линию огня, описывают события со своих позиций.

«Противники бились, как львы». Воспоминания немцев о сражениях за Могилёв-1

Эккехард Маурер, участник Второй мировой войны (Германия):
Это были чудовищно кровавые бои. Тогда мы действительно впервые получили большие потери. Противники бились, как львы.

«Противники бились, как львы». Воспоминания немцев о сражениях за Могилёв-4

Было такое: полковник, который был с нами, требовал, чтобы мы остановили атаку, он попросил подкрепления с воздуха, чтобы бомбили тот плацдарм. Однако в этом ему отказали. И я видел тогда и вижу до сих пор, как он положил телефон и был белый, как мел. И говорит нам: «Готовьтесь принять героическую смерть».

«Противники бились, как львы». Воспоминания немцев о сражениях за Могилёв-7

Герхард Кайн, участник Второй мировой войны (Германия):
Мы были на мосту и просто не могли пролезть дальше. И тогда, когда мы отступили, то увидели, что почти половина первой кампании осталась там навечно.   

«Противники бились, как львы». Воспоминания немцев о сражениях за Могилёв-10

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# Великая Отечественная война # общество # Анастасия Дехтяр # Эккехард Маурер # Герхард Кайн # Фотофакт

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