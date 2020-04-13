Матпомощь к 75-летию Победы. Кому выплатят 2500 рублей?

Новости Беларуси. В Минске завершают выплачивать материальную помощь к 75-летию Великой Победы, сообщили в программе «Столичные подробности» СТВ.

Процесс начался две недели назад. Сумма единовременных выплат от государства дифференцирована. В списке получателей – участники боевых действий, лица, пострадавшие от последствий войны, те, кто имеет ордена и медали за самоотверженный труд и безупречную военную службу в тылу, а также обладатели медалей «Житель блокадного Ленинграда» и «За оборону Ленинграда». В Гродно запустили челлендж «Голоса Победы». Как принять участие?

Ирина Дудко, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Размеры выплат составят: Героям Советского Союза в размере 2 500, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны – 1 700, ветеранам Великой Отечественной войны – 900 рублей, а лицам, пострадавшим от последствий войны, – 700 рублей. Пила воду из рва, где лежали мёртвые. Узница концлагеря поделилась историей жизни