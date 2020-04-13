Прямой эфир

Матпомощь к 75-летию Победы. Кому выплатят 2500 рублей?

13 апреля 2020 15:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске завершают выплачивать материальную помощь к 75-летию Великой Победы, сообщили в программе «Столичные подробности» СТВ.

Матпомощь к 75-летию Победы. Кому выплатят 2500 рублей?-1

Процесс начался две недели назад. Сумма единовременных выплат от государства дифференцирована. В списке получателей – участники боевых действий, лица, пострадавшие от последствий войны, те, кто имеет ордена и медали за самоотверженный труд и безупречную военную службу в тылу, а также обладатели медалей «Житель блокадного Ленинграда» и «За оборону Ленинграда».

В Гродно запустили челлендж «Голоса Победы». Как принять участие?

Матпомощь к 75-летию Победы. Кому выплатят 2500 рублей?-4

Ирина Дудко, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Размеры выплат составят: Героям Советского Союза в размере 2 500, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1 700, ветеранам Великой Отечественной войны 900 рублей, а лицам, пострадавшим от последствий войны,  700 рублей.

Пила воду из рва, где лежали мёртвые. Узница концлагеря поделилась историей жизни

Матпомощь к 75-летию Победы. Кому выплатят 2500 рублей?-7

13 апреля в Минске проживает более 1 300 ветеранов и участников Великой Отечественной, еще почти 2 000 пожилых минчан, пострадавших от ее последствий.

# Великая Отечественная война # общество # Ирина Дудко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Узбекистан передал медицинский груз Беларуси: «Совместными общими усилиями мы преодолеем это зло»
13 апреля 2020 15:40

Узбекистан передал медицинский груз Беларуси: «Совместными общими усилиями мы преодолеем это зло»

Протирают всё, к чему могут прикоснуться. Сколько средств уходит на дезинфекцию подъездов?
13 апреля 2020 15:37

Протирают всё, к чему могут прикоснуться. Сколько средств уходит на дезинфекцию подъездов?

«Это поле – Родина Победы». События, изменившие судьбу Константина Симонова
13 апреля 2020 14:56

«Это поле – Родина Победы». События, изменившие судьбу Константина Симонова