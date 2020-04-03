«Мужчина в руках нёс половину женщины». Первая воздушная тревога в Могилёве глазами ребёнка

Владимир Данилов, свидетель обороны Могилева:

Напротив «Чырвонай зоркі» был хлебный магазин, там стояла большая очередь. Я думал, что пролезу, но когда подошёл, увидел, что у входа в магазин там столпотворение, там драка. Я вижу, что мне тут ничего не светит, думаю: развернусь, пойду на ту улицу в сторону и посмотрю с той стороны.

Только перешел – в это время страшный свист. Я упал. Взрыв. На меня посыпалось стекло, кирпичи… Когда все это прошло, я встал и увидел, что очереди нет – в стене дыра и по останкам стены размазаны человеческие тела. Какой-то мужчина, наверное, потерял сознание и в руках нес половину женщины.