Узбекистан передал медицинский груз Беларуси: «Совместными общими усилиями мы преодолеем это зло»

Новости Беларуси. В Минске 13 апреля прошла торжественная церемония передачи медицинского груза из Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одноразовые комбинезоны, респираторы, очки и маски – всего более полумиллиона средств защиты. Военный борт Ил-76 со всем необходимым был направлен по поручению президента Узбекистана в знак особой дружбы между лидерами наших государств.

В ближайшее время помощь будет направлена в учреждения, которые непосредственно занимаются борьбой с коронавирусом.

Насирджан Юсупов, Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана в Беларуси:

Узбекский народ, так же как и белорусский народ, отличается и славен своим гостеприимством, своей щедростью. Узбекистан высоко оценивает и дорожит чувством дружбы, чувством солидарности. И от того, что мы оказываем какую-то помощь, в частности Беларуси, дружественной нам стране, мы от этого более удовлетворены сами даже. Совместными общими усилиями мы преодолеем это зло.

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Наша страна сегодня вкладывает просто огромные средства и усилия, как вы знаете, мы сами производим, и, как говорится, дорога ложка к обеду, особенно от друга. Я думаю, этот действительно дружественный шаг только пойдет нам на пользу и укрепит наши дружеские и деловые отношения.