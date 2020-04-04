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Минск играл роль живца-приманки? Ошибки в советской стратегии и планы вермахта

04 апреля 2020 12:13
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24 июня 1941-го в Могилёв из Минска перемещается штаб Западного фронта во главе с командующим – генералом армии Дмитрием Павловым. Вслед, буквально через день, сюда прибывает Центральный комитет КП(б)Б и руководство республики.

Минск играл роль живца-приманки? Ошибки в советской стратегии и планы вермахта-1

Ситуация катастрофическая: сдано приграничье, собрать силу на ответный хук никак не получается. Казалось бы, полное фиаско – вот-вот оставят Минск.

Минск играл роль живца-приманки? Ошибки в советской стратегии и планы вермахта-4

По сути, для генерала Павлова это смертный приговор. А может это вынужденная импровизация? Или рисковая ставка на гамбит?

Минск играл роль живца-приманки? Ошибки в советской стратегии и планы вермахта-7

Для германского командования Минск играл роль живца-приманки. Как сдать столицу Беларуси? Такое явно не укладывалось в голове у Сталина. И дальше логично: значит, Западный фронт будет удерживать Минск всеми имеющимися силами и средствами, опираясь на расположенный перед городом минский укрепрайон.

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Минск играл роль живца-приманки? Ошибки в советской стратегии и планы вермахта-10

Это позволило бы немцам, ослабив фронтальный натиск, использовать освободившиеся войска для захлопывания клещей в районе Борисова. А дальше напрямик – Москва.

Павлову, находясь в центре боев, вероятно, это было понятно. Вот так ряд роковых ошибок, сделанных там, наверху, стали гильотиной для тех, кто был ближе, в сумбуре переднего края.  

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Минск играл роль живца-приманки? Ошибки в советской стратегии и планы вермахта-13

Юрий Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО (г. Балашиха, Московская область):
Немецкая разведка говорила, что Красная армия – это колосс на глиняных ногах: численность большая, но она не обучена. Поэтому войну надо начинать сейчас, потому что пройдет год-два, городки будут построены, будет налажена нормальная боевая подготовка и воевать с такой армией будет в 10 раз труднее.  

Минск играл роль живца-приманки? Ошибки в советской стратегии и планы вермахта-16

# Великая Отечественная война # общество # Анастасия Дехтяр # Юрий Кнутов # Фотофакт

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