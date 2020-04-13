Протирают всё, к чему могут прикоснуться. Сколько средств уходит на дезинфекцию подъездов?

Новости Беларуси. В Минске продолжается дезинфекция подъездов и придомовых территорий, сообщили в программе «Столичные подробности» СТВ.
Новости Беларуси. В Минске продолжается дезинфекция подъездов и придомовых территорий, сообщили в программе «Столичные подробности» СТВ.
Помимо стандартных для уборки средств коммунальщики для профилактики вирусных инфекций используют дополнительные антисептические. Протирают работники не только полы и ступеньки, но и дверные ручки, почтовые ящики, лифтовые кабины, одним словом все, к чему может прикоснуться человек.
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Елена Коляго, заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию ЖКХ Заводского района:
Дезинфицирующая обработка поверхностей проводится ежедневно. Обрабатывается хлорсодержащими и спиртосодержащими растворами. В Заводском районе больше 3 000 подъездов, и в день уходит на это, как правило, где-то около 6 кг хлорных таблеток и литров 70 жидких спиртосодержащих растворов.
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Сейчас коммунальщики работают в две смены без выходных с 07:00 и до 19:00. Помимо уборки мест общего пользования в порядок приводят и территории возле домов.