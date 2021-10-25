«Протест должен опираться на устойчивую социальную группу». Лазуткин о том, что объединяет 1990-е и 2020 год

Новости Беларуси. После визита министра обороны США в Киев и заявлений о готовности принять Украину в НАТО российско-американские отношения снова заискрили и оказались на пороге военного кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как менялась американская тактика в отношении Беларуси и России, чем протесты середины 1990-х отличались от тех, которые были в 2020-м, и на кого будет опираться следующая цветная революция, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Две недели назад в Москву прилетал дорогой гость – Виктория Нуланд, замгоссекретаря США. И все это время мы внимательно следили, какие новые сигналы поступят от американцев. Но давайте сначала пройдемся по персоналиям. Виктория Нуланд у нас известна как женщина, которая раздавала печенье на украинском Майдане. Правда, это было не совсем печенье, скорее булки. Но это не просто женщина с печеньем, это крупный специалист по бывшей Югославии, по Чечне, по ядерному оружию, награждена высшими наградами США.

Андрей Лазуткин:

Имеет еврейские корни из-под Новогрудка, отлично знает русский. Поэтому не смотрите, что она так улыбается. Это очень опытный и опасный противник, один из лучших специалистов по бывшему советскому пространству. И да, главный координатор успешного переворота в Киеве. Это была ее крупная победа, и сегодня она, уже как заместитель госсекретаря, отвечает в целом за Восточную Европу. И вот она была в Москве. Подробностей мы не знаем, но через неделю после ее визита в Украину прилетает министр обороны США Остин. И вот уже комментарий Путина по этому поводу.

Владимир Путин, президент России:

Мы отдаем себе в этом отчет. Вот, приехал министр обороны, который, по сути, открывает двери Украине в НАТО. По сути, его заявления нужно и можно именно так трактовать. А что касается баз, я знаю соответствующее конституционное положение Украины, но учебный центр никто не запрещает иметь. Под маркой учебных центров можно все что угодно разместить. И, как я уже говорил, это было тоже, звучало публично – завтра под Харьковом ракета появится, что нам делать-то? Андрей Лазуткин:

Вот такие вот переговоры с американцами. А это значит, что никаких улучшений не будет. Будет либо как сейчас, либо хуже. А то, что Виктория Нуланд успешно организовала в Киеве, американцы пытались делать в Беларуси еще в далеком 1996 году. Это так называемая Минская весна.

Само столкновение произошло по причине разногласий взглядов митингующих и минского ОМОНа на смерть Дудаева. БНФ здесь, правда, выступал здесь только в качестве массовки, а направляли ситуацию бойцы украинской националистической организации УНА-УНСО, вернувшиеся из Чечни, где они воевали на стороне Дудаева против России. Четверо из митингующих, принимавших участие в переворачивании милицейских машин и потасовке с ОМОНом, уже опознаны как активные доверенные сторонники Дудаева, принимавшие участие в боевых действиях в Грозном.

Андрей Лазуткин:

Откуда в Беларуси сторонники Дудаева и украинские националисты? Как раз в это время американцы поддерживали бандформирования в Чечне и в принципе любых сепаратистов. Задача была развалить Российскую Федерацию на несколько самостоятельных регионов, и этот процесс вполне успешно шел. Поэтому тогда считалось, что в Беларуси демократии нет, а вот в России при Ельцине все отлично, и демократия есть. Потому что вокруг Ельцина сидели американские советники и руководили всеми процессами. Допустим, резали на металл ядерные лодки под контролем все той же Виктории Нуланд. И в это прекрасное время на канале ОРТ выходили сюжеты про Лукашенко типа вот таких.

Демонстрантам, направлявшимся к зданию Верховного Совета, дорогу преградили несколько рядов ОМОНа, вооруженных дубинками и щитами.

Стараясь избежать столкновений с силами правопорядка, сторонники оппозиции попытались обойти милицейский кордон и подойти к парламенту по нескольким улицам, ведущим к зданию Верховного Совета. Однако милиция перекрыла все выходы на площадь Независимости, и столкновение с внутренними войсками произошло в 200 метрах от Верховного Совета Беларуси. При этом пострадали некоторые депутаты парламента, пытавшиеся пройти к зданию Верховного Совета. Андрей Лазуткин:

Если смотреть внимательно, там можно увидеть бело-красно-белый зонтик, какие в 2020 году таскали на протесты. Все новое – это хорошо забытое старое. Ну, и главная мысль тоже не нова: ужасный ОМОН избивает мирных белорусов. И ни слова про Дудаева, про Зенона Позняка, про УНА-УНСО и прочих друзей России, которые в это время помогали нашей оппозиции.

Тогда было принято считать, что демократия придет в Беларусь из России. В этом и есть главное отличие тех протестов от нынешних. И когда власть Лукашенко устояла на первом этапе, деятели типа Бориса Немцова начали возить в Минск чемоданы денег уже из России. И организовывать уже не уличную оппозицию, а какие-то партии и движения. И своих целей никто не скрывал. Вот Немцов выступает на «Радио Свобода».

Я очень хочу, чтобы Беларусь стала свободной, и могу сказать почему. Потому что если вы станете свободны, то у России тоже будет шанс стать свободной. Андрей Лазуткин:

И уже с этого момента тактика не менялась. Все российские либеральные СМИ и деятели начали работать против Лукашенко и против союза Беларуси и России.

Андрей Лазуткин:

Год назад мы наблюдали в Минске немало условно «российских» СМИ, типа «Дождя», каналов Навального и разных блогеров. В самой России до 2020 года они свободно работали. Это сегодня их признали иностранными агентами и экстремистскими организациями. И вот уже в 2021 году в России прошли парламентские выборы – скучные и почти без протестов. Разумеется, это вызвало настроения в духе: «Мы такие умные, мы все предусмотрели, в отличие от белорусов». Но в Беларуси в 2019 году тоже прошли абсолютно спокойные парламентские выборы, а основной удар был на президентских. Это такое усыпление бдительности. Практика показывает, что никакой Навальный организовать протестную сеть не может. Это говорящая голова, которую можно заменить кем угодно. А реальный протест должен опираться на устойчивую социальную группу. Например, на преступность, как это было у нас. И удивительно, буквально на днях вся прозападная российская оппозиция вдруг озаботилась правами заключенных в тюрьмах.

Привет, друзья! Это спецреп редакции. На днях правозащитная организация GULAGU.NET – проект занимается противодействием пыткам и коррупции в российской исправительной системе – опубликовала страшные кадры, на которых видны жуткие изнасилования и избиения заключенных. Эти съемки мы не можем даже показывать из-за ограничений YouTube, но вы легко можете их найти в интернете.

Основатель GULAGU.NET Владимир Осечкин получил массив видеозаписи от бывшего заключенного одной из колоний. По его словам, архив содержит 40 гигабайт. Андрей Лазуткин:

По легенде, эту информацию какому-то белорусскому программисту передал какой-то заключенный. Наверное, сам все и снял в тюрьме – там ведь у каждого есть телефон, камера, ноутбук, интернет. Но посмотрите, как две социальные группы, которые были у нас на протестах – программисты и лица с судимостями, снова идут бок о бок. Вы такого много видели в жизни? Я – нет. А еще посмотрите, как это подано. Изнасилования, пытки, концлагерь, убийства – это все то же самое, что они рассказывали про наше Окрестина. Похоже, тактика признана успешной, и теперь это будет применяться уже в российских протестах. А с учетом того, что Навальный сидит в колонии, это такой намек, что его там тоже всячески пытают и насилуют.