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Велогонщица Конрад заняла четвертое место в гонке по очкам на чемпионате Европы

05 февраля 2026 12:58
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Полина Конрад остановилась в шаге от пьедестала на чемпионате Европы по велоспорту на треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Белоруска неплохо проявила себя в гонке по очкам, набрала 25 баллов и заняла четвертое место среди 20 участниц. В индивидуальном преследовании она показала 11-й результат, в аналогичном виде программы Ирина Чуянкова финишировала 14-й. В мужском и женском омниумах наши Денис Мазур и Анна Терех расположились на 19-й строчке. Также Терех стала 11-й в гите, а Варвара Босякова – 18-й. 

# Полина Конрад

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