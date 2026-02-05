Велогонщица Конрад заняла четвертое место в гонке по очкам на чемпионате Европы

Полина Конрад остановилась в шаге от пьедестала на чемпионате Европы по велоспорту на треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска неплохо проявила себя в гонке по очкам, набрала 25 баллов и заняла четвертое место среди 20 участниц. В индивидуальном преследовании она показала 11-й результат, в аналогичном виде программы Ирина Чуянкова финишировала 14-й. В мужском и женском омниумах наши Денис Мазур и Анна Терех расположились на 19-й строчке. Также Терех стала 11-й в гите, а Варвара Босякова – 18-й.