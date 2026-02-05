Как воспитывать ребёнка с 7 до 14 лет – советы психолога

Наверное, для большинства людей детство – легкое, непринужденное и беззаботное время. Но не у всех детство такое прекрасное. Многие, даже знаменитые люди, с трудом его вспоминают. Однако сегодня детей стараются оградить от всех забот. Об этом и не только поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Нагружать ли ребенка работой по дому – мнение эксперта
Михаил Свито, ведущий:
Не часто просто дети благодарят именно добром. Как будто это так должно быть.
Наталья Липская, семейный психолог:
Какая благодарность? Вы о чем? Родитель формирует ему среду. Для ребенка эта среда – норма. У него все есть. Он к этому привык. Он в этом растет. Это создает родитель из собственной истории компенсировать себе. Есть этапы воспитания. Сейчас скажу крамольную фразу – закидают шишками. От 7 до 14, как вы думаете, какой стиль воспитания у ребенка должен быть? Их всего четыре. Так вот, от 7 до 14 – авторитарный. Что это значит? Твердо, но с любовью. Формирование эмоционально-волевой сферы, правил, требований. Дело первично, развлечение вторично. Все это задача родителей. У ребенка наступает переходный возраст, когда он из детства приходит в школу. Что вы думаете, ребенку прямо так хочется чего-то? Нет. Тогда задача родителя говорить о том, что я взрослый. Я с тобой рядом. Ты справишься. Я тебе помогу. Делаем вместе, делаем рядом, делаешь сам. Это так все эти шаги, этапы нужно пройти.
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