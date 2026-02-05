В какой возрасте ребёнку сепарироваться от родителей – рассказала психолог

Наверное, для большинства людей детство – легкое, непринужденное и беззаботное время. Но не у всех детство такое прекрасное. Многие, даже знаменитые люди, с трудом его вспоминают. Однако сегодня детей стараются оградить от всех забот. Об этом и не только поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Нагружать ли ребенка работой по дому – мнение эксперта

Михаил Свито, ведущий:

Важна ли ранняя сепарация? Мне кажется, да. Оторваться от родителей.