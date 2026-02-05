В какой возрасте ребёнку сепарироваться от родителей – рассказала психолог

Наверное, для большинства людей детство – легкое, непринужденное и беззаботное время. Но не у всех детство такое прекрасное. Многие, даже знаменитые люди, с трудом его вспоминают. Однако сегодня детей стараются оградить от всех забот. Об этом и не только поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Нагружать ли ребенка работой по дому – мнение эксперта
Михаил Свито, ведущий:
Важна ли ранняя сепарация? Мне кажется, да. Оторваться от родителей.
Наталья Липская, семейный психолог:
Сепарация нужна по возрасту. Очень рано когда ребенка отталкиваешь – он остается эмоционально голодным, могут быть определенные трудности. Когда слишком поздно, могут быть трудности. Здорово, когда в подростковый возраст, условно 14 лет – здесь постепенно эта сепарация случается. Она происходит постепенно, в соответствии с взрослением ребенка – это вроде как правильно. В семьях на самом деле бывает все по-разному. Но для детей так полезнее, когда это идет постепенно.
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