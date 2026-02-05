Общая протяженность трасс более 20 километров – рассказываем, где в Минске покататься на лыжах

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. В этом году зима очень снежная. О таком настоящем подарке мечтали белорусы. Десятки вариантов для активного отдыха. В разных районах столицы оборудовали 14 лыжных трасс с искусственным и натуральным покрытием. Общая протяженность более 20 километров.

Олеся Мостова, заместитель начальника главного управления – начальник отдела физкультурно-оздоровительной работы и туризма главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Самая длительная по протяженности – это трасса в Веснянке. Уже сегодня подготовлено 3700 метров. Очень активно используется, конечно. Там имеется прокат полный инвентарем. Также одна из таких более протяженных трасс находится в Чижовке. Сегодня ее протяженность 2200. Там уже полностью она готова. Имеются пункты проката лыжного инвентаря – это 199 пунктов с порядка 30 тысячами пар лыж. 146 пунктов проката коньков. Порядка 8 тысяч пар коньков. Новые спортивные маршруты в разных точках города уже успели оценить минчане. Лыжероллерные трассы расположенные в одних из самых живописных уголках столицы – это тренировка и приятная поездка на природе одновременно. Мы тоже решили оценить снежные просторы и отправились в Веснянку за приключениями и хорошим настроением. Алина Трус, корреспондент:

Вообще много желающих покататься на лыжах этой зимой?