«На первом этаже жили сотрудники с семьями». Этих фактов о музее истории ВОВ вы не знали

Новости Беларуси. В числе его посетителей значатся Фидель Кастро и Ясир Арафат, американский певец Дин Рид и народная артистка СССР Любовь Соколова. Здесь вживую читали «Повесть о настоящем человеке» вместе с легендарным Алексеем Маресьевым и слушали партизанские рассказы от самой Елены Мазаник. Музей истории Великой Отечественной войны – без ложной скромности самый посещаемый в стране – 22 октября отметил свой 77-й день рождения, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Хотя дата и не круглая, но знаковая. Надеемся, для крупнейшего хранилища артефактов Победы она станет еще и счастливой. Ну а пока – самое время вспомнить, с чего все начиналось.

Наталья Яскевич, заведующая отделом истории партизанского движения Белорусского государственного музея истории ВОВ:

Наш музей имеет очень богатую, интересную историю. Еще гремели бои на фронтах ВОВ, а наш музей уже начал работать. И это произошло 22 октября 1944 года. Через три с небольшим месяца после освобождения Минска от гитлеровских войск. Основу нашего музея составляла выставка, которая была подготовлена еще в 1942 году в Москве в историческом музее. Выставка называлась «Беларусь живет. Беларусь борется. Беларусь была и будет свободной». И эти материалы о борющейся в тылу врага Беларуси послужили основой для нашего музея.

«Поселился» музей в одном из уцелевших зданий в самом центре Минска. Примечательно, что здесь разместили не только экспозицию, но и самих сотрудников.

Наталья Яскевич:

Когда открылась экспозиция 22 октября, сразу начала заполняться книга впечатлений и предложений. Тогда же, в 1945 году, сотрудники музея ездили на фронт. У нас в музее хранятся и представлены в этой экспозиции командировочные удостоверения сотрудников в Берлин, откуда им тоже в мае 1945 года удалось привезти экспонаты, которые составили ценную коллекцию нашего музея. Основатели этого музея рассказывали, что экспозиция располагалась на втором и третьем этажах, а на первом этаже приходилось даже жить сотрудникам со своими семьями, потому что Минск был совершенно разрушен, людям просто негде было жить.

Лучше любых слов историю крупнейшего национального хранилища военных реликвий передают фотографии. Увидеть их можно на специальной выставке «Между прошлым и будущим», которая разместилась в фойе третьего этажа.

Наталья Яскевич:

Как готовилось само здание, интересно посмотреть на эту фотографию. Посмотрите, как люди одеты, даже босиком стоят, то есть они испытывали страшную нужду, как и весь народ в 1944 году, но тем не менее с каким энтузиазмом они создавали эту первую экспозицию. И было для кого. Ведь кроме минчан, сюда частенько заглядывали высокопоставленные гости.

Наталья Яскевич:

Наш музей всегда был на острие любых событий6 общественных, политических, спортивных. Потому что любая делегация, которая приезжала в Минск, будь это на самом высоком уровне, будь это президенты, спортсмены, ученые – они почти все всегда приходили в наш музей. Фотографии и документы запечатлели интересных, знаковых людей. Исторических личностей, которые в свое время посетили наш музей. Наш музей посетили миллионы людей из самых разных уголков планеты. Самые разные народы, национальности и государства.

«История музея в лицах» – эта часть экспозиции крупным планом знакомит со всеми выдающимися государственными деятелями и, конечно же, звездами сцены, чья нога переступала порог музея. Наталья Яскевич:

40-е годы были наиболее сложными, интересными, это уже далекая история. 50-е, 60-е, 70-е – каждое десятилетие было отмечено какими-то важными вехами в истории БССР и нашего музея. Все эти материалы можно увидеть на нашей выставке. Чем живет музей сегодня и как пополняет фонды? Мы поинтересовались историей экспонатов, которые сравнительно недавно пополнили коллекцию. Среди них – вот эта аккуратная гимнастерка. Кому же она принадлежала?

Светлана Прибыш, заведующая отделом военно-фронтовой истории Белорусского государственного музея истории ВОВ:

Григорий Мороз родился в Минской области. В годы оккупации он был связным партизанского отряда имени Пархоменко. Когда уже шло освобождение Беларуси, был призван на фронт. Участвовал в освобождении Польши в боях на территории восточной Пруссии. В феврале 1945 года в одном из боев он погиб, но его боевые товарищи сохранили и передали в семью принадлежавшие ему вещи. Гимнастерка, которая была сшита руками матери Григория Мороза, в этой гимнастерке она проводила его на фронт. И Орден Отечественной войны II степени, которым Гриша был награжден посмертно. Это была единственная награда, которая в то время возвращалась в семьи погибших.

В память о брате Михаил Мороз передал семейные реликвии в музей Великой Отечественной войны, а также рассказал о дорогом ему человеке. Светлана Прибыш:

Гриша был очень талантливым молодым человеком. Он пел, танцевал, рисовал, писал стихи, письма своей матери в стихах. Копию одного из его писем мы также можем увидеть в нашей экспозиции.

«Мама, мы идем на Запад» – писал молодой человек в одном из писем. Уже давно нет в живых ни того, кто его отправлял, ни адресата, а память о славном парнишке из белорусской глубинки, настоящем герое будет передаваться от экскурсовода сотням и тысячам мальчишек и девчонок, которые придут в музей. А вот следующий экспонат помнит одну из самых радостных страниц освобождения. Светлана Прибыш:

25 апреля 1945 года на Эльбе произошла встреча союзников. В районе города Торгау встретились воины 1-й Американской армии и 1-го Украинского фронта. Эти воины стремились обменяться чем-то друг с другом. На память об этом событии дарили у кого что было. У кого-то были часы, в том числе обменивались и денежными купюрами. Не так давно в наш музей поступила денежная купюра образца 1935 года.

Ее подарил американский военнослужащий белорусскому солдату Степану Королю. Светлана Прибыш:

Степан Король был обычным сапером. В его жизни случилось такое важное событие, он стал участником встречи на Эльбе. Долгое время сам факт существования этой купюры был тайной между ним и его младшим братом. Степан вернулся на родину, проживал в Воложинском районе, а его младший брат жил в Новосибирске. Именно ему Степан и передал эту купюру. О памятном денежном знаке не знала даже семья сапера. Пока брат Степана не переслал купюру своим племянницам – одна из них и передала реликвию в музей. Но почетное место в экспозиции занимают самые первые экспонаты.

Владимир Григорьев, старший научный сотрудник отдела истории партизанского движения Белорусского государственного музея истории ВОВ:

В экспозиции представлены предметы из числа первых музейных поступлений, среди которых китель и папаха командира партизанского соединения Белостокской области генерал-майора Филиппа Капусты. Или, например, модель зенитного орудия и форма майора Штанге, адъютанта Германа Геринга, которые были привезены первыми сотрудниками нашего музея из командировки в Берлин. Можно здесь найти и уникальную швейную машинку.

Владимир Григорьев:

Эту швейную машинку подольского завода семья Манковичей купила еще до войны. В годы ВОВ Евфросиния Никитична Манкович обшивала с помощью этой машинки не только членов своей семьи, но и партизан бригады Железняк в Минской области. Немало пользы принесла эта машинка и в послевоенное время.

Редкие архивные снимки и предметы военного времени можно увидеть своими глазами. Поэтому не теряйте времени и отправляйтесь в музей истории ВОВ. Ведь здесь всегда рады посетителям.