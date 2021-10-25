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«На первом этаже жили сотрудники с семьями». Этих фактов о музее истории ВОВ вы не знали

25 октября 2021 14:44
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Новости Беларуси. В числе его посетителей значатся Фидель Кастро и Ясир Арафат, американский певец Дин Рид и народная артистка СССР Любовь Соколова. Здесь вживую читали «Повесть о настоящем человеке» вместе с легендарным Алексеем Маресьевым и слушали партизанские рассказы от самой Елены Мазаник. Музей истории Великой Отечественной войны – без ложной скромности самый посещаемый в стране – 22 октября отметил свой 77-й день рождения, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

«На первом этаже жили сотрудники с семьями». Этих фактов о музее истории ВОВ вы не знали-1

Хотя дата и не круглая, но знаковая. Надеемся, для крупнейшего хранилища артефактов Победы она станет еще и счастливой. Ну а пока – самое время вспомнить, с чего все начиналось.

«На первом этаже жили сотрудники с семьями». Этих фактов о музее истории ВОВ вы не знали-4

Наталья Яскевич, заведующая отделом истории партизанского движения Белорусского государственного музея истории ВОВ:
Наш музей имеет очень богатую, интересную историю. Еще гремели бои на фронтах ВОВ, а наш музей уже начал работать. И это произошло 22 октября 1944 года. Через три с небольшим месяца после освобождения Минска от гитлеровских войск. Основу нашего музея составляла выставка, которая была подготовлена еще в 1942 году в Москве в историческом музее. Выставка называлась «Беларусь живет. Беларусь борется. Беларусь была и будет свободной». И эти материалы о борющейся в тылу врага Беларуси послужили основой для нашего музея.

«На первом этаже жили сотрудники с семьями». Этих фактов о музее истории ВОВ вы не знали-7

«Поселился» музей в одном из уцелевших зданий в самом центре Минска. Примечательно, что здесь разместили не только экспозицию, но и самих сотрудников.

«На первом этаже жили сотрудники с семьями». Этих фактов о музее истории ВОВ вы не знали-10

Наталья Яскевич:
Когда открылась экспозиция 22 октября, сразу начала заполняться книга впечатлений и предложений. Тогда же, в 1945 году, сотрудники музея ездили на фронт. У нас в музее хранятся и представлены в этой экспозиции командировочные удостоверения сотрудников в Берлин, откуда им тоже в мае 1945 года удалось привезти экспонаты, которые составили ценную коллекцию нашего музея. Основатели этого музея рассказывали, что экспозиция располагалась на втором и третьем этажах, а на первом этаже приходилось даже жить сотрудникам со своими семьями, потому что Минск был совершенно разрушен, людям просто негде было жить.

«На первом этаже жили сотрудники с семьями». Этих фактов о музее истории ВОВ вы не знали-13

Лучше любых слов историю крупнейшего национального хранилища военных реликвий передают фотографии. Увидеть их можно на специальной выставке «Между прошлым и будущим», которая разместилась в фойе третьего этажа.

«На первом этаже жили сотрудники с семьями». Этих фактов о музее истории ВОВ вы не знали-16

Наталья Яскевич:
Как готовилось само здание, интересно посмотреть на эту фотографию. Посмотрите, как люди одеты, даже босиком стоят, то есть они испытывали страшную нужду, как и весь народ в 1944 году, но тем не менее с каким энтузиазмом они создавали эту первую экспозицию.

И было для кого. Ведь кроме минчан, сюда частенько заглядывали высокопоставленные гости.

«На первом этаже жили сотрудники с семьями». Этих фактов о музее истории ВОВ вы не знали-19

Наталья Яскевич:
Наш музей всегда был на острие любых событий6 общественных, политических, спортивных. Потому что любая делегация, которая приезжала в Минск, будь это на самом высоком уровне, будь это президенты, спортсмены, ученые – они почти все всегда приходили в наш музей. Фотографии и документы запечатлели интересных, знаковых людей. Исторических личностей, которые в свое время посетили наш музей. Наш музей посетили миллионы людей из самых разных уголков планеты. Самые разные народы, национальности и государства.

«На первом этаже жили сотрудники с семьями». Этих фактов о музее истории ВОВ вы не знали-22

«История музея в лицах» – эта часть экспозиции крупным планом знакомит со всеми выдающимися государственными деятелями и, конечно же, звездами сцены, чья нога переступала порог музея.

Наталья Яскевич:
40-е годы были наиболее сложными, интересными, это уже далекая история. 50-е, 60-е, 70-е – каждое десятилетие было отмечено какими-то важными вехами в истории БССР и нашего музея. Все эти материалы можно увидеть на нашей выставке.

Чем живет музей сегодня и как пополняет фонды? Мы поинтересовались историей экспонатов, которые сравнительно недавно пополнили коллекцию. Среди них – вот эта аккуратная гимнастерка. Кому же она принадлежала?

«На первом этаже жили сотрудники с семьями». Этих фактов о музее истории ВОВ вы не знали-25

Светлана Прибыш, заведующая отделом военно-фронтовой истории Белорусского государственного музея истории ВОВ:
Григорий Мороз родился в Минской области. В годы оккупации он был связным партизанского отряда имени Пархоменко. Когда уже шло освобождение Беларуси, был призван на фронт. Участвовал в освобождении Польши в боях на территории восточной Пруссии. В феврале 1945 года в одном из боев он погиб, но его боевые товарищи сохранили и передали в семью принадлежавшие ему вещи. Гимнастерка, которая была сшита руками матери Григория Мороза, в этой гимнастерке она проводила его на фронт. И Орден Отечественной войны II степени, которым Гриша был награжден посмертно. Это была единственная награда, которая в то время возвращалась в семьи погибших.

«На первом этаже жили сотрудники с семьями». Этих фактов о музее истории ВОВ вы не знали-28

В память о брате Михаил Мороз передал семейные реликвии в музей Великой Отечественной войны, а также рассказал о дорогом ему человеке.

Светлана Прибыш:
Гриша был очень талантливым молодым человеком. Он пел, танцевал, рисовал, писал стихи, письма своей матери в стихах. Копию одного из его писем мы также можем увидеть в нашей экспозиции.

«На первом этаже жили сотрудники с семьями». Этих фактов о музее истории ВОВ вы не знали-31

«Мама, мы идем на Запад» – писал молодой человек в одном из писем. Уже давно нет в живых ни того, кто его отправлял, ни адресата, а память о славном парнишке из белорусской глубинки, настоящем герое будет передаваться от экскурсовода сотням и тысячам мальчишек и девчонок, которые придут в музей. А вот следующий экспонат помнит одну из самых радостных страниц освобождения.

Светлана Прибыш:
25 апреля 1945 года на Эльбе произошла встреча союзников. В районе города Торгау встретились воины 1-й Американской армии и 1-го Украинского фронта. Эти воины стремились обменяться чем-то друг с другом. На память об этом событии дарили у кого что было. У кого-то были часы, в том числе обменивались и денежными купюрами. Не так давно в наш музей поступила денежная купюра образца 1935 года.

«На первом этаже жили сотрудники с семьями». Этих фактов о музее истории ВОВ вы не знали-34

Ее подарил американский военнослужащий белорусскому солдату Степану Королю.

Светлана Прибыш:
Степан Король был обычным сапером. В его жизни случилось такое важное событие, он стал участником встречи на Эльбе. Долгое время сам факт существования этой купюры был тайной между ним и его младшим братом. Степан вернулся на родину, проживал в Воложинском районе, а его младший брат жил в Новосибирске. Именно ему Степан и передал эту купюру.

О памятном денежном знаке не знала даже семья сапера. Пока брат Степана не переслал купюру своим племянницам – одна из них и передала реликвию в музей. Но почетное место в экспозиции занимают самые первые экспонаты.

«На первом этаже жили сотрудники с семьями». Этих фактов о музее истории ВОВ вы не знали-37

Владимир Григорьев, старший научный сотрудник отдела истории партизанского движения Белорусского государственного музея истории ВОВ:
В экспозиции представлены предметы из числа первых музейных поступлений, среди которых китель и папаха командира партизанского соединения Белостокской области генерал-майора Филиппа Капусты. Или, например, модель зенитного орудия и форма майора Штанге, адъютанта Германа Геринга, которые были привезены первыми сотрудниками нашего музея из командировки в Берлин.

Можно здесь найти и уникальную швейную машинку.

«На первом этаже жили сотрудники с семьями». Этих фактов о музее истории ВОВ вы не знали-40

Владимир Григорьев:
Эту швейную машинку подольского завода семья Манковичей купила еще до войны. В годы ВОВ Евфросиния Никитична Манкович обшивала с помощью этой машинки не только членов своей семьи, но и партизан бригады Железняк в Минской области. Немало пользы принесла эта машинка и в послевоенное время.

«На первом этаже жили сотрудники с семьями». Этих фактов о музее истории ВОВ вы не знали-43

Редкие архивные снимки и предметы военного времени можно увидеть своими глазами. Поэтому не теряйте времени и отправляйтесь в музей истории ВОВ. Ведь здесь всегда рады посетителям.

«На первом этаже жили сотрудники с семьями». Этих фактов о музее истории ВОВ вы не знали-46

Наталья Яскевич:
Весь мир ехал в наш музей и продолжает сюда приезжать, знакомиться с нашим музеем, для каждого здесь находится интересная информация. Наверное, каждый в своей душе уносит частичку истории народа Беларуси.

# Великая Отечественная война # общество # Наталья Яскевич # Светлана Прибыш # Григорий Мороз # Степан Король # Владимир Григорьев # Фотофакт

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