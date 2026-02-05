Нагружать ли ребёнка работой по дому – мнение эксперта

Наверное, для большинства людей детство – легкое, непринужденное и беззаботное время. Но не у всех детство такое прекрасное. Многие, даже знаменитые люди, с трудом его вспоминают. Однако сегодня детей стараются оградить от всех забот. Об этом и не только поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Как воспитывать ребёнка с 7 до 14 лет – советы психолога

Наталья Надольская, ведущая:

Нагружать ребенка домашней работой? Стараться искусственно создать ему те самые трудности, которые помогут ему повзрослеть? Правильно поступают современные родители?