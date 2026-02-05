Нагружать ли ребёнка работой по дому – мнение эксперта

Наверное, для большинства людей детство – легкое, непринужденное и беззаботное время. Но не у всех детство такое прекрасное. Многие, даже знаменитые люди, с трудом его вспоминают. Однако сегодня детей стараются оградить от всех забот. Об этом и не только поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Как воспитывать ребёнка с 7 до 14 лет – советы психолога
Наталья Надольская, ведущая:
Нагружать ребенка домашней работой? Стараться искусственно создать ему те самые трудности, которые помогут ему повзрослеть? Правильно поступают современные родители?
Ирина Мотолянец, руководитель студии иностранного языка:
Под домашней работой вы говорите какие-то домашние дела – помочь по хозяйству. Это базовые вещи. Если ребенок живет на территории родителей, понятно, что он должен помогать. Единственное, я знаю такое мнение – говорят, что если это комната ребенка, он живет там один, дайте ему это пространство. Если у него не заправлена кровать, пусть она будет не заправлена. Я не знаю, насколько это правильно. Но если это общая территория – кухня, то обязательно нужно приучать ребенка к тому, что он должен убрать за собой. Помочь маме, если нужно.
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