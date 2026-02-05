Шайба Егора Сидорова помогла «Сан-Диего» обыграть «Хендерсон» в матче АХЛ

Шайба Егора Сидорова помогла «Сан-Диего» обыграть «Хендерсон» в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги – 7:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский нападающий, выходивший на лед на левом фланге первого звена поразил ворота соперников в начале второго периода. Он также исполнил один бросок в створ и завершил встречу с показателем полезности «+1».

«Калгари» с Егором Шаранговичем в составе взял верх над «Эдмонтоном» – 4:3 в поединке НХЛ. Наш форвард играл во второй тройке нападения, получил солидный айс-тайм – без малого 20 минут, дважды угрожал неприятельским владениям. Во втором периоде соотечественник избежал серьезной травмы после столкновения с соперником.