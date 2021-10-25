Персонал ежесменно контролирует детей на объектах. Белорусская железная дорога проводит профилактическую акцию

Александр Николюк, первый заместитель начальника станции «Минск-Пассажирский» – начальник вокзала:

Основное внимание мы стараемся уделять родителям с несовершеннолетними детьми. Также в период проведения акции мы рассылаем письма в средние учебные заведения, которые по своему расположению тяготеют к объектам Белорусской железной дороги. Особое внимание уделяется контролю за состоянием плакатов, которые предупреждают наших пассажиров, детей о том, что нельзя находиться в неустановленных местах и где надо переходить пути. Наш сменный персонал, дежурные помощники начальника вокзала, дежурные по залу в течение всего года ежегодно, ежесменно контролируют наличие детей на наших объектах. Соответственно, в случае выявления данных подростков, несовершеннолетних до 12 лет, мы принимаем меры.