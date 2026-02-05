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Уникальное место для тренировок круглый год! Побывали в Центре пляжных видов спорта

05 февраля 2026 12:35
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Уникальное место для тренировок круглый год! Побывали в Центре пляжных видов спорта-1

Валерия Яскевич, корреспондент:
Представьте, за окном зима, мороз, а здесь настоящий песчаный пляж. Не где-нибудь, а в центре Минска. Это уникальное место, которого в Беларуси еще не было – Центр пляжных видов спорта. 

Спортивный объект возвели на базе СОК «Олимпийский». Давайте заглянем в это место и узнаем, для кого оно предназначено. 

Уникальное место для тренировок круглый год! Побывали в Центре пляжных видов спорта-3

Александр Будько, главный инженер УП «Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский»:
Центр пляжных видов спорта «Песчаная дюна» открылся 20 января 2026 года. Он предназначен для проведения тренировок, сборов и товарищеских матчей команд, прежде всего национальной команды по пляжному футболу, по пляжному волейболу. Также большой интерес проявили команды по пляжному гандболу и по пляжному теннису. Двухэтажный комплекс, высота игрового зала 14 метров, до низа строительной конструкции 12 метров. 

Центр появился благодаря результатам наших спортсменов на мировой арене. Теперь они и многие другие смогут тренироваться круглый год. 

Подробности в видео.

# Спорт Беларуси # Валерия Яскевич

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