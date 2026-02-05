Уникальное место для тренировок круглый год! Побывали в Центре пляжных видов спорта

Валерия Яскевич, корреспондент:

Представьте, за окном зима, мороз, а здесь настоящий песчаный пляж. Не где-нибудь, а в центре Минска. Это уникальное место, которого в Беларуси еще не было – Центр пляжных видов спорта.

Спортивный объект возвели на базе СОК «Олимпийский». Давайте заглянем в это место и узнаем, для кого оно предназначено.