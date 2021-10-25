На предприятии в Крупках привились почти 90% сотрудников. Что говорят сами работники?

Новости Беларуси. В Минской области против COVID-19 привились около 375 тысяч человек. Больше всего вакцинировались в Несвижском, Столбцовском и Стародорожском районах. Активно прививаются и жители Крупщины, притом процедуры проводят не только в поликлинике, но и дома, а также на работе. Так, в филиале Крупское управление магистральных газопроводов полный курс иммунизации прошли почти 90 % сотрудников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Подробнее – в материале Анны Куртасовой.