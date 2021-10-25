На предприятии в Крупках привились почти 90% сотрудников. Что говорят сами работники?

Новости Беларуси. В Минской области против COVID-19 привились около 375 тысяч человек. Больше всего вакцинировались в Несвижском, Столбцовском и Стародорожском районах. Активно прививаются и жители Крупщины, притом процедуры проводят не только в поликлинике, но и дома, а также на работе. Так, в филиале Крупское управление магистральных газопроводов полный курс иммунизации прошли почти 90 % сотрудников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Подробнее – в материале Анны Куртасовой.
В Крупском управлении магистральных газопроводов работает свыше 420 человек. Для безопасности сотрудников на предприятии активно ведется вакцинация против COVID-19. Сегодня сделать прививку охотно согласилась Ирина Лобач – начальник службы контроля качества.
Ирина Лобач, начальник службы контроля качества газа филиала Крупского управления магистральных газопроводов:
Мне довелось переболеть в этом году инфекцией. К счастью, не очень тяжело. По моему мнению, сегодня вакцинация – это самый эффективный способ уберечься от этой инфекции.
Подробности смотрите в видеоматериале.