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На предприятии в Крупках привились почти 90% сотрудников. Что говорят сами работники?

25 октября 2021 14:38
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Новости Беларуси. В Минской области против COVID-19 привились около 375 тысяч человек. Больше всего вакцинировались в Несвижском, Столбцовском и Стародорожском районах. Активно прививаются и жители Крупщины, притом процедуры проводят не только в поликлинике, но и дома, а также на работе. Так, в филиале Крупское управление магистральных газопроводов полный курс иммунизации прошли почти 90 % сотрудников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Подробнее – в материале Анны Куртасовой.  

На предприятии в Крупках привились почти 90% сотрудников. Что говорят сами работники?-1

В Крупском управлении магистральных газопроводов работает свыше 420 человек. Для безопасности сотрудников на предприятии активно ведется вакцинация против COVID-19. Сегодня сделать прививку охотно согласилась Ирина Лобач – начальник службы контроля качества.  

На предприятии в Крупках привились почти 90% сотрудников. Что говорят сами работники?-4

Ирина Лобач, начальник службы контроля качества газа филиала Крупского управления магистральных газопроводов:  
Мне довелось переболеть в этом году инфекцией. К счастью, не очень тяжело. По моему мнению, сегодня вакцинация – это самый эффективный способ уберечься от этой инфекции.  

Подробности смотрите в видеоматериале.  

# Вакцинация # общество # Ирина Лобач # Алеся Сапегина # Татьяна Снигирь # Игорь Сапегин # Анна Куртасова # Фотофакт

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