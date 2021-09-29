«Просят углы Анджелины Джоли». За какими процедурами белоруски приходят к косметологам?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Были ли какие-то случаи, когда приходили и говорили: сделайте мне вот такие скулы? Я знаю украинскую модель, которая сделала самые большие скулы в мире и радуется, она счастлива.

Екатерина Карпилович, врач-косметолог:

У меня это постоянно, у меня каждую неделю есть такие пациенты, которые просят углы Анджелины Джоли. Это очень популярная процедура. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Объясните, это действительно возможно? Насколько это полезно и надолго ли этого хватит? Екатерина Карпилович:

Я считаю, что это не самая лучшая процедура для девушки, потому что это маскулинизация лица. На фотографии сразу после процедуры это смотрится, в принципе, очень даже неплохо, но если смотреть на пациента лицо в лицо, расширяются углы нижней челюсти и это смотрится негармонично. Екатерина Забенько:

Вы спасли меня буквально от того, чтобы прибегнуть к этой процедуре. Какие еще самые популярные просьбы ваших клиентов, которые вы не торопитесь удовлетворять? Екатерина Карпилович:

У меня тренд № 1 – губы. Все просят губы. Екатерина Забенько:

Жанна долго носила большие губы, а потом сказала: нет, я буду ближе к натуральному варианту. Смотрится очень красиво, аккуратно. Екатерина Карпилович:

Жанночка, а у вас большие губы сейчас или небольшие?