«Просят углы Анджелины Джоли». За какими процедурами белоруски приходят к косметологам?
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Были ли какие-то случаи, когда приходили и говорили: сделайте мне вот такие скулы? Я знаю украинскую модель, которая сделала самые большие скулы в мире и радуется, она счастлива.
Екатерина Карпилович, врач-косметолог:
У меня это постоянно, у меня каждую неделю есть такие пациенты, которые просят углы Анджелины Джоли. Это очень популярная процедура.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Объясните, это действительно возможно? Насколько это полезно и надолго ли этого хватит?
Екатерина Карпилович:
Я считаю, что это не самая лучшая процедура для девушки, потому что это маскулинизация лица. На фотографии сразу после процедуры это смотрится, в принципе, очень даже неплохо, но если смотреть на пациента лицо в лицо, расширяются углы нижней челюсти и это смотрится негармонично.
Екатерина Забенько:
Вы спасли меня буквально от того, чтобы прибегнуть к этой процедуре. Какие еще самые популярные просьбы ваших клиентов, которые вы не торопитесь удовлетворять?
Екатерина Карпилович:
У меня тренд № 1 – губы. Все просят губы.
Екатерина Забенько:
Жанна долго носила большие губы, а потом сказала: нет, я буду ближе к натуральному варианту. Смотрится очень красиво, аккуратно.
Екатерина Карпилович:
Жанночка, а у вас большие губы сейчас или небольшие?
Жанна Максимова, хозяйка студии наращивания волос:
У меня натуральные губы сейчас, просто у меня были очень большие губы. Когда я их сделала, никто не знал, что это. Это было в 2000-м году. Приезжал доктор из Москвы, я была у него первой моделью, доктор – мой знакомый. Он привозил сюда филлеры. Когда мне их вкачали, они были жутко большие. Когда я приходила куда-то в бар, я вам клянусь, что мужчины сидели, мне приносили напитки и официант говорил: «Девушка, это вам. Мужчины просили с того стола, вы можете из трубочки попить?» Люди не понимали, смотрели с восхищением и говорили: боже, какие у тебя губы. Но когда приходили люди, которые меня знали, допустим, мои клиенты, они смотрели и говорили: капец, и тебе это нравится? Тогда мне это нравилось, честно. Потом я убрала. Просто они у меня стали возраст выдавать. Я делала 20 лет назад.
Алена Родовская:
Губы могут прибавлять возраст?
Жанна Максимова:
Да, конечно.
Екатерина Карпилович:
Чрезмерный объем – да. Но если немного инъецировать препарата, то, наоборот, придают молодость. Потому что с возрастом губы теряют свой объем. Круговая мышца рта поджимается, уплотняется, кожа вокруг губ тоже теряет объем, появляются кисетные морщины. Просто легкая бьютификация небольшого объема придает молодость.
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