Я бы назвал эти проблемы житейскими. Что сегодня волнует простых белорусов в регионах?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Ольга Коршун, ведущая:

Вы много ездите по стране. Кажется, у вас кабинетная должность, а на самом деле вас в кабинете не застать. На одном предприятии, на втором, на поле. Что сегодня волнует людей в Беларуси? Не в Минске, столице, а по всей стране? Какие проблемы у них на первом месте?