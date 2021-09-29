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Я бы назвал эти проблемы житейскими. Что сегодня волнует простых белорусов в регионах?

29 сентября 2021 11:16
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Ольга Коршун, ведущая:
Вы много ездите по стране. Кажется, у вас кабинетная должность, а на самом деле вас в кабинете не застать. На одном предприятии, на втором, на поле. Что сегодня волнует людей в Беларуси? Не в Минске, столице, а по всей стране? Какие проблемы у них на первом месте?

Я бы назвал эти проблемы житейскими. Что сегодня волнует простых белорусов в регионах?-1

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Каждый регион специфичен, проблемы у каждого свои. У кого-то – транспортное сообщение, у кого-то – уровень заработной платы, у кого-то – создание новых рабочих мест, строительство детского садика, школы. Это нормальные житейские проблемы, которым, по большому счету, надо радоваться. Если они возникают, значит, у людей есть потребность. Детки рождаются – надо детский сад, хорошая проблема. Надо ее решать своевременно. Где-то дорогу надо отремонтировать, положить, где-то – создать производство. Сказать, что есть глобальные проблемы – нет. Я бы их обозвал житейскими.

Сахара точно хватит? Анатолий Исаченко отвечает – подробности далее.

# Социальная инфраструктура # общество # Ольга Коршун # Анатолий Исаченко # Фотофакт

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