«Всё мы делаем ради мужчин, а не ради себя?» Мнение экспертов о процедурах в косметологии

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Наталья, почему люди так настойчиво хотят в себе что-либо в себе изменить?

Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт:

Человек ничего не делает без потребности. Быть красивой – это же только этап какой-то потребности, за ней стоит другая. Когда я спрашивала клиенток, которые собирались. Раз, два, три – выходим на четвертый класс: чтобы всем нравится, чтобы встретить лучшего мужчину, чтобы он понял, что я лучшая женщина. Желательно выйти замуж за олигарха. Алена Родовская:

Все мы делаем ради мужчин, а не ради себя? Наталья Евтихова:

Я говорю о своих клиентках, не о вас. Те, которые приходят, и какая там базисная причина, если ее раскопать. И, к сожалению, тут связи никакой нет. Если эта женщина делает для себя, чтобы нравилось отражение в зеркале, чтобы придать уверенность, чтобы не циклиться на недостатках – это один момент. Если за этим ряд ожиданий, они могут не оправдаться.