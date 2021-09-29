«Всё мы делаем ради мужчин, а не ради себя?» Мнение экспертов о процедурах в косметологии

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Наталья, почему люди так настойчиво хотят в себе что-либо в себе изменить?
Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт:
Человек ничего не делает без потребности. Быть красивой – это же только этап какой-то потребности, за ней стоит другая. Когда я спрашивала клиенток, которые собирались. Раз, два, три – выходим на четвертый класс: чтобы всем нравится, чтобы встретить лучшего мужчину, чтобы он понял, что я лучшая женщина. Желательно выйти замуж за олигарха.
Алена Родовская:
Все мы делаем ради мужчин, а не ради себя?
Наталья Евтихова:
Я говорю о своих клиентках, не о вас. Те, которые приходят, и какая там базисная причина, если ее раскопать. И, к сожалению, тут связи никакой нет. Если эта женщина делает для себя, чтобы нравилось отражение в зеркале, чтобы придать уверенность, чтобы не циклиться на недостатках – это один момент. Если за этим ряд ожиданий, они могут не оправдаться.
Наталья Широкова, владелица салона красоты, специалист по перманентному макияжу:
Мне почему-то фраза вспомнилась такая: уверенность тела. Есть уверенность поведения, уверенность в себе, а есть уверенность тела. Это очень крутой термин, который определяет, почему женщина идет на это на все, и я уважаю женщин, которые хотят что-то изменить. Дай бог, чтобы встречались на пути у таких девочек эксперты и специалисты, которые могут вовремя сказать: «Стоп, этого не надо делать, это не повторяй, а это вообще не для тебя». Когда попадают в руки начинающим специалистам, делают перебор с собой, своей внешностью, тогда это жаль. Но уверенность в теле – это замечательно.
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