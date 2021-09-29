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«Я долго искал его могилу». Анатолий Исаченко о том, почему так важно помнить историю

29 сентября 2021 12:22
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Ольга Коршун, ведущая:
Я знаю, что когда вы были главой Кировского района, вы инициировали создание мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области. Для вас эта тема лично близка?

«Я долго искал его могилу». Анатолий Исаченко о том, почему так важно помнить историю-1

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Тема Великой Отечественной войны, безусловно, близка не только для меня лично, а для всех наших белорусов. И не только белорусов, а для всех граждан бывшего Советского Союза. Что касается лично меня, тоже дед погиб в годы Великой Отечественной войны, в 1943 году. Я долго искал его могилу, делал запросы. В конечном итоге нашел. Но получилось, что в те времена была не Брянская область, где жили, а Орловская, и я неправильно делал запросы. Когда сделали правильный запрос, мне дали ответ, что он погиб в Гомельской области – Кормянский район, деревня Волынцы. Я съездил, нашли могилу, его захоронение. Там братская могила. Половина людей в этой могиле – из его деревни. Они вместе призывались, вместе ушли, вместе в 1943 году погибли. И когда моя бабушка осталась одна и на руках поднимала шестерых детей, и когда мои родители об этом рассказывали – о послевоенном времени, как тяжело было, сколько голода, разрухи, страданий принесла Великая Отечественная война. Когда слушаешь, что сегодня говорят – как это сопоставить? Те меры, которые сегодня принимаются в нашей стране – законодательный акт, усиление работы по героизации нашего населения – это не то что правильно, это надо делать в обязательном порядке.

«Я долго искал его могилу». Анатолий Исаченко о том, почему так важно помнить историю-4

Ольга Коршун:
Сегодня достаточно напряженная обстановка – и внешняя, и внутренняя. Белорусы говорят: только бы не было войны. Мне кажется, это звучит очень актуально, и когда возникает сложная ситуация, возможно, нам надо чаще обращаться к этим воспоминаниям и событиям истории, чтобы научиться жить мирно.

Анатолий Исаченко:
Конечно, надо помнить о том, что было. Если не помним то, что было, у нас нет будущего.

Я бы назвал эти проблемы житейскими. Что сегодня волнует простых белорусов в регионах? Читайте далее.

# Великая Отечественная война # общество # Ольга Коршун # Анатолий Исаченко # Фотофакт

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