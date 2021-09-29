«Я долго искал его могилу». Анатолий Исаченко о том, почему так важно помнить историю

Ольга Коршун, ведущая: Я знаю, что когда вы были главой Кировского района, вы инициировали создание мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области. Для вас эта тема лично близка?

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: Тема Великой Отечественной войны, безусловно, близка не только для меня лично, а для всех наших белорусов. И не только белорусов, а для всех граждан бывшего Советского Союза. Что касается лично меня, тоже дед погиб в годы Великой Отечественной войны, в 1943 году. Я долго искал его могилу, делал запросы. В конечном итоге нашел. Но получилось, что в те времена была не Брянская область, где жили, а Орловская, и я неправильно делал запросы. Когда сделали правильный запрос, мне дали ответ, что он погиб в Гомельской области – Кормянский район, деревня Волынцы. Я съездил, нашли могилу, его захоронение. Там братская могила. Половина людей в этой могиле – из его деревни. Они вместе призывались, вместе ушли, вместе в 1943 году погибли. И когда моя бабушка осталась одна и на руках поднимала шестерых детей, и когда мои родители об этом рассказывали – о послевоенном времени, как тяжело было, сколько голода, разрухи, страданий принесла Великая Отечественная война. Когда слушаешь, что сегодня говорят – как это сопоставить? Те меры, которые сегодня принимаются в нашей стране – законодательный акт, усиление работы по героизации нашего населения – это не то что правильно, это надо делать в обязательном порядке.

Ольга Коршун:

Сегодня достаточно напряженная обстановка – и внешняя, и внутренняя. Белорусы говорят: только бы не было войны. Мне кажется, это звучит очень актуально, и когда возникает сложная ситуация, возможно, нам надо чаще обращаться к этим воспоминаниям и событиям истории, чтобы научиться жить мирно.

Анатолий Исаченко:

Конечно, надо помнить о том, что было. Если не помним то, что было, у нас нет будущего.