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«Безнаказанным это не останется». Лукашенко отреагировал на убийство сотрудника КГБ

29 сентября 2021 09:57
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Новости Беларуси. «Безнаказанным это не останется». Александр Лукашенко поручил оказать всяческую поддержку и помощь семье погибшего сотрудника Комитета госбезопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщила пресс-секретарь главы государства, Президент 28 сентября мгновенно получил информацию о трагедии. И сразу поручил разобраться буквально посекундно. «Глава государства соболезнует семье погибшего и сопереживает», – передала Наталья Эйсмонт.

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# Убийство # общество # Александр Лукашенко # Наталья Эйсмонт # Фотофакт

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