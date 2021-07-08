Учения на Березине. Курсанты Военной академии отработали форсирование водной преграды

Новости Беларуси. Форсирование водной преграды отработали курсанты Военной академии. Комплексное занятие прошло на реке Березина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будущие офицеры в составе мотострелковой роты оттачивали действия экипажей под водой и на плаву на боевых машинах. Кроме того, были рассмотрены вопросы прикрытия переправляющихся войск, разминирования местности, подготовки берегов к преодолению водной преграды.

Андрей Богодель, начальник кафедры тактики Военной академии Беларуси:

В ходе первого этапа мы отрабатываем это занятие на учебных местах, где учим курсантов готовить технику к форсированию водной преграды, где курсанты в должности командиров подразделений осуществляют организацию боя. Затем самостоятельно готовятся в составе подразделения преодолевать водную преграду с использованием подручных средств, тренируются действиям в составе внештатной группы разминирования, а также учатся ставить аэрозольное прикрытие участка форсирования водной преграды.

В ходе второй части комплексного тактического занятия мы непосредственно осуществляем форсирование водной преграды в составе мотострелковой роты, усиленной танковым взводом, минометным взводом и инженерно-саперным подразделением.